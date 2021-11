Samurai vs ciência no episódio de pré-visualização 226

Exame de seleção de Chunin para nova história original Boruto: Naruto Next Generations Isso fez com que os espectadores vivessem batalhas emocionais, a última das quais foi o confronto entre os melhores amigos Sarada e Chucho. Na quarta rodada, dois Jenin que seguem uma filosofia exatamente oposta irão competir.

Das cinco batalhas esperadas em A primeira parte do exame final, Três já acabou. Atualmente, ANBU Hoki, nekomata Wasabi e o contendor do Hokage Sarada Uchiha estão liderando o torneio.

Para se confrontar, ainda existem quatro participantes: Boruto, Denki, Mitsuki e Tsubaki. Com os filhos de Naruto e Orochimaru ainda ausentes, será desenhado tour in quarto Eu sou o herdeiro de Kaminari e Samurai da Terra de Ferro.

NiloAssistir ao episódio 226 Da série de anime, compartilhada pelo usuário @ Abdul_S17 no Twitter, vemos dois jovens ninjas se preparando para lutar exatamente da maneira oposta. Se Tsubaki prefere lutar com armas brancas, Denki pretende explorar Science Ninja Tools do seu estabelecimento, conforme exigido pela regulamentação.

Então, na quarta rodada será Uma batalha entre o passado e o futuroEntre o samurai e a ciência! Será que Denki, em um traje da Internet no estilo “Homem de Ferro”, será capaz de derrotar Kunoichi? Deixamos vocês com o desafio no Boruto 225 Challenge e o conflito entre os melhores amigos Sarada e Chocho.