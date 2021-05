Como parar de envelhecer: a resposta da ciência

O organismo se reconstrói três vezes e isso se reflete na composição específica do sangue. As proteínas que circulam no sangue mostram quais processos ocorrem normalmente e quais são interrompidos. No entanto, o envelhecimento pode ser retardado.

Envelhecimento da idade

Alguns anos atrás, pesquisadores da Universidade de Stanford eles estão estudando Amostras de plasma sanguíneo de mais de 4.000 pessoas com idades entre 18 e 95 anos. De grande importância é a proteína, ou seja, o grupo de proteínas que ela contém: na verdade, dependendo de seu foco, é possível avaliar o estado de saúde do sujeito e entender os processos que já estão ocorrendo no organismo.

Verificou-se que os níveis dessas 1.379 proteínas diferiam muito com a idade.

Isso não acontece de forma gradual, mas em intervalos, e mais precisamente, em 3 fases: aos 35, 61 e 79 anos.

Provavelmente, é durante esse período que o corpo muda significativamente.

As proteínas são as locomotivas das células do nosso corpo. Quando seus níveis mudam, nós também mudamos. Ao estudar as milhares de proteínas encontradas no plasma, podemos entender o que está acontecendo no corpo. Na verdade, a concentração de proteínas individuais permite uma compreensão do estado de saúde do sujeito. Por exemplo, as lipoproteínas estão ligadas à função cardíaca. Estão percebendo Autores do estudo.

Os cientistas indicam que, graças a 373 proteínas-chave, é possível determinar a idade biológica de um sujeito. No entanto, não se sabe por que os níveis dessas substâncias diminuem ou aumentam em qualquer estágio específico. Os autores do estudo não especificaram se seria possível, de alguma forma, retardar a ocorrência dessas “mutações”. No entanto, vários estudos encontraram uma associação entre estilo de vida e velocidade de envelhecimento.

Gordura é boa, mente jovem

Já em 2017, cientistas americanos e espanhóis Descobrir A dieta cetogênica (que privilegia as gorduras e proteínas em relação aos carboidratos) potencializa o funcionamento do cérebro e aumenta muito a possibilidade de viver bem e por muito tempo. Na verdade, os experimentos foram realizados em cobaias, mas com resultados impressionantes. Porquinhos-da-índia ceto antigos mostravam excelente memória, eram mais espertos e saíam do labirinto mais rápido do que porcos alimentados com a dieta tradicional.

Na verdade, na dieta cetogênica, não é a glicose a principal fonte de energia para o cérebro e outros órgãos, mas sim as cetonas e os ácidos graxos. Assim, os músculos e as células cerebrais passam para o sistema de “economia de energia”, que torna os músculos mais resistentes e as células menos suscetíveis aos processos de envelhecimento.

Três anos depois, com a ajuda de biólogos de neuroimagem obtidos na Stony Brook University Resultados semelhantes Mesmo em homens. Cerca de mil voluntários com idades entre 18 e 88 participaram do estudo. Foi descoberto que a glicose, a principal fonte de energia na dieta tradicional, reduz com o tempo a força das conexões entre as diferentes regiões do cérebro. Enquanto as cetonas o fortalecem.

Como observam os autores do estudo, esses dados atestam que uma dieta baixa em carboidratos pode retardar o processo de envelhecimento do cérebro.

Coma menos para parecer mais jovem

De acordo com cientistas do Instituto Skolkovo de Ciência e Tecnologia e da Universidade de Harvard, o envelhecimento pode ser retardado com qualquer dieta Baixa caloriaSe você ficar por muito tempo.

Essa é a conclusão a que chegaram depois de estudar o comportamento de ratos de laboratório. Em pessoas que comeram pouco por muito tempo, foi registrada uma desaceleração no processo de envelhecimento. Essas são as dinâmicas que influenciam a metilação do DNA, ou seja, diferenças que não indicam dependência do código genético, mas podem afetar o funcionamento dos genes. Esses processos ocorrem com o envelhecimento e são um sintoma da deterioração do organismo.

Em experimentos que os cientistas conduziram em porquinhos-da-índia alimentados com pequenas quantidades de comida, os grupos metil se acumularam no DNA mais lentamente. Enquanto nas outras amostras que comeram pouco por alguns dias e depois voltaram a comer normalmente, as diferenças associadas ao envelhecimento se aceleraram.

Além disso, Também foi confirmado Pelo Instituto Max Planck de Biologia do Envelhecimento, o efeito “rejuvenescedor” não é apenas garantido pela redução da ingestão calórica, mas também pela redução das proteínas e de alguns aminoácidos consumidos.

Restrição e falta de pressão

Cientistas dos Estados Unidos, Holanda e Nova Zelândia acreditam que quem envelhece mais devagar e vive mais. Eles mostram evidências de autocontrole. Por vários anos, os pesquisadores estudaram um grupo de voluntários nascidos na Nova Zelândia entre 1972 e 1973. Eles examinaram sua saúde, função cerebral e características psicológicas desses indivíduos: Uma vez a cada 2-3 anos, os voluntários eram submetidos a entrevistas e testes de vários tipos. . Além disso, os pesquisadores também questionaram seus pais, amigos e professores.

A análise dos dados mostrou que as pessoas menos impulsivas eram capazes de lidar de forma mais eficaz com os desafios sociais e financeiros, ficavam menos doentes e tinham uma aparência melhor do que seus pares.

Além disso, os corpos e cérebros dos voluntários que se controlavam tinham uma idade biológica mais baixa. A propósito, os autores do estudo argumentam que a capacidade de controlar emoções e sentimentos não é inata. Pode ser desenvolvido com a ajuda da terapia cognitivo-comportamental. As pessoas podem aprender a planejar com antecedência para ter menos estresse e, assim, envelhecer mais lentamente.

Os jovens estão dentro

De acordo com pesquisadores britânicos, aqueles que parecem mais jovens são mostrados Eles se sentem mais jovens por dentro. Os cientistas analisaram os resultados de 19 estudos longitudinais (ou seja, aqueles em que voluntários foram observados por várias dezenas de anos). E descobriu que aqueles que se sentem jovens por dentro têm menor risco de depressão, demência e problemas de saúde relacionados à idade.

Além disso, uma desaceleração dos processos de envelhecimento do cérebro é geralmente observada nesses indivíduos.

Isso foi observado por pesquisadores da Universidade de Seul que escanearam as imagens de ressonância magnética de 68 pessoas saudáveis ​​com idades entre 59 e 84 anos e compararam com entrevistas nas quais os voluntários mostraram que se sentiam mais jovens ou mais velhos do que sua idade real e estimaram A condição de saúde deles. Todos os participantes fizeram testes em suas faculdades cognitivas.

Verificou-se que pessoas com idade psicológica inferior à biológica tiveram melhores resultados nos testes de memória, tornaram-se menos deprimidas e geralmente se consideravam mais saudáveis. As varreduras de ressonância magnética mostraram que havia mais massa cinzenta nas principais áreas de seus cérebros. Em outras palavras, quem não sente envelhecimento mantém um cérebro “jovem”. Enquanto os voluntários que se consideravam mais velhos do que sua idade real tinham faculdades cognitivas menos desenvolvidas do que a média, isso também se refletia no cérebro.