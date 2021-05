Não aos assistentes sociais e de saúde em vez de enfermeiras em lares de idosos …

Até a Itália Viva e o prefeito de Garda, Davide Bendinelli, estão em campo contra a decisão da região do Vêneto que quer premiar “competências superiores” aos Oss, ou seja, aos trabalhadores sociais e de saúde, na área da regional saúde “virá a desempenhar as tarefas desempenhadas apenas por enfermeiras especialmente treinadas que tenham se formado.”.

Numa altura em que os cuidados de saúde para Veneza estão no centro Controvérsia após relatório de serviço Que, no dia 26 de abril, visava ao manejo da epidemia e ao uso extensivo de swabs rápidos de antígenos, Bendinelli abriu mais uma frente polêmica contra o território ao assinar o Interrogatório urgente com colegas Sarah Moretto e Lisa NojaApresentado por Maria Elena Bosque em sala de aula.

“Em 16 de março de 2021,” o abaixo assinado Vice-Polícia anunciou, “O Conselho de Veneto emitiu a Resolução nº 305, aprovando o“ curso complementar de formação em atenção à saúde para o operador social e de saúde. A decisão é dirigida a todosA introdução de trabalhadores sociais e de saúde para substituir a equipe de enfermagem Em unidades sociais e de saúde para idosos da região. Com um memorando datado de 29 de março de 2021, a Fnopi, a Federação Nacional das Ordens das Profissões de Enfermagem, anunciou a coordenação das ordens das profissões de enfermagem na região do Veneto, que é “inaceitável” “a possibilidade de recorrer a assistentes sociais da saúde para a realização de trabalhos específicos clínica auxiliar ao paciente é de competência exclusiva de médicos e enfermeiras ”, afirmando que a decisão Tanto o ajudante quanto os operadores se colocam em sério risco. Além de formar características questionáveis ​​de legitimidade e responsabilidade profissional. “

Por isso, a Coordenação das Profissões de Enfermagem do Veneto solicitou “a imediata suspensão da lei da publicidade, se não, para apreciação de qualquer providência, nas repartições judiciárias mais competentes”. Bendinelli e seus colegas resumiram: “Muitos edifícios venezianos não são geralmente lares de idosos, mas centros de serviços para idosos residentes que nem mesmo têm um gerente de saúde de uma planta orgânica e os usuários são acompanhados por médicos de clínica geral.”

“O direito à assistência em lares de idosos deve garantir a segurança dos hóspedes e manter padrões adequados de cuidado e saúde”. A partir daqui, um pedido de saber «Que iniciativas pretende o governo tomar, também de natureza regulatória, em relação à decisão da região do Vêneto? Garantir padrões de qualidade adequados aos serviços sociais e de saúde, em consonância com a qualificação profissional e a saúde e segurança dos pacientes.

Enquanto isso, o Subsecretário do Ministério da Saúde, Pierpaolo Aipo, Na verdade, ele concordou com aqueles que se opuseram à decisão do Conselho de Veneza. Tendo em conta o conteúdo da resolução, e com particular referência aos percursos de formação complementar do trabalhador social e da saúde, verifica-se na realidade que a mesma expande as competências atribuídas ao assistente social e da saúde especializado para além dos limites definidos pelo ano de 2003 Acordo de Estados e Territórios, que especifica os riscos de interferir nas competências da Enfermagem ».

Aipo então confirmou que o ministro da Saúde, Roberto Speranza, cuidará do caso. Enquanto isso, no entanto, a notícia no final de abril é que a Fnopi continuará a apelar para o TAR contra a decisão do Veneto.