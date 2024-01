Sexta-feira Cósmica espalha ciência

Por Giovanni Ianucci

Cosmos Fridays comemora 25 anos e tem como objetivo oferecer uma série de seminários aprofundados sobre temas de astronomia e astrofísica com o objetivo de se dirigir a um público amplo, especialmente às novas gerações de jovens, na esperança de ajudá-los a desenvolver o interesse e curiosidade em suas futuras carreiras profissionais.

Estas conferências são realizadas por importantes pesquisadores do cenário italiano e internacional e são organizadas pelo Departamento de Física e Ciências da Terra da Universidade de Ferrara e pelo Instituto Nacional de Física Nuclear em cooperação com o grupo de astrônomos amadores “Colômbia” e Arce Ferrara.

Durante a conferência de imprensa introdutória realizada na Sala do Conselho da Universidade, Laura Ramaciotti, Reitora da Universidade de Ferrara, falou, expressando a sua satisfação com a continuação desta iniciativa ao longo do tempo: “Estou muito orgulhosa de inaugurar convosco o início do dia 25 edição deste projeto em nossa cidade de Ferrara com a esperança de ver muitos “Há muita gente participando dos seminários. Será com certeza uma grande oportunidade para todos, especialmente os jovens, ampliarem seus horizontes ouvindo especialistas no setor.”

Seis encontros serão realizados nas sextas-feiras, 26 de janeiro, 9 e 23 de fevereiro, 8 de março, 5 e 12 de abril, às 21h, na Sala Estense (Piazza del Municipio, 14, Ferrara) com entrada gratuita enquanto durarem as vagas. Também será possível acompanhar a transmissão ao vivo no canal do YouTube denominado “I Sextas do Universo”.

primeiro encontro, “Do bóson de Higgs à transmissão de energia e à medicinaSerá ministrado por Lucio Rossi, professor de Física Experimental da Universidade de Milão e grande especialista em aceleradores, supercondutividade e dispositivos de física nuclear de partículas elementares.

“Segunda reunião”O legado de Galileu e do Extremely Large TelescopeO orador será Ferdinando Patat, Diretor do Gabinete de Programas de Observação do ESO, a Organização Europeia para a Investigação Astronómica.

“Terceira reunião”Economia Espacial: O futuro está ao virar da esquina”, será apresentado por Simonetta Di Pippo, Diretora e Professora do Laboratório para a Evolução da Economia Espacial.

“Quarta reunião”O universo como laboratório: o diálogo entre cosmologia e física de partículas“, testemunhará a presença de Massimiliano Lattanzi, Pesquisador Sênior do Departamento de Ferrara do Instituto Nacional de Física Nuclear.

“Quinta reunião”Quem pesquisou encontrou: 35 anos de física no INFN em Ferrara“Contará com a contribuição de Roberto Calabrese, Professor de Física Experimental do Departamento de Física e Geociências da Unife e Diretor do Departamento de Ferrara do Instituto Nacional de Física Nuclear.

“A sexta e última reunião”Descobrindo as primeiras estrelas do universo usando o Telescópio Espacial James Webb”, será liderado por Piero Rosati, professor titular do Departamento de Física e Ciências da Terra da Unife.