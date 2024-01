Ibogaína: o que é, seus efeitos, onde é legal. O que você pode fazer contra a ansiedade

o Tratamentos narcóticos Não é novidade nos últimos anos, mas sim as suas raízes remontam às décadas de 1950 e 1960, após a descoberta das propriedades psicoativas de…LSD pelo químico suíço Albert Hofmann em 1943. Nas três décadas seguintes, mais e mais psiquiatras, terapeutas e pesquisadores tentaram usar psicodélicos para Tratamento do alcoolismo, ansiedade e depressão Sob estrita supervisão médica. No entanto, graças à proibição nos Estados Unidos, a investigação foi interrompida até ao início dos anos 2000, e estudos sobre os efeitos destas substâncias foram publicados recentemente, começando pelo estudo mais recente.ibogaínaÉ uma substância psicoativa obtida da casca da raiz de um arbusto africanoiboga.

Ibogaína: o que é e quais os seus efeitos – Propriedades alucinógenas da iboga É conhecido há séculos pelas tribos pigmeus da África Central, começando pelos pigmeus GabãoOnde este artigo Ilegal na Itália Em muitos outros países ao redor do mundo, é usado em cerimônias espirituais e rituais de cura. Tudo começou com esta experiência centenária realizada por um grupo de cientistas de uma universidade StanfordNa Califórnia, decidi Estudo da ibogaína como tratamento Para distúrbios funcionais e neuropsiquiátricos causados ​​por traumatismo cranioencefálico (TCE).

30 veteranos estão entre os voluntários – O estudo, publicado no início de 2024 em Medicina naturalfoi conduzido Trinta veteranos das Forças Especiais dos EUA Com lesão cerebral traumática e sintomas psicológicos graves. As condições iniciais dos voluntários eram graves: 23 deles apresentavam sintomas de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e 14 deles sofriam de TEPT há algum tempo. Ansiedade severa 15 deles começaram Abuso de álcool. Após anos de tratamentos menos eficazes, 19 dos 30 participantes do estudo relataram que haviam considerado isso suicídio No passado, 7 deles já haviam tentado o suicídio devido a… Desativando distúrbios psicológicos. READ Já sabemos a resposta (positiva) aos ansiolíticos, mas os antidepressivos causam dependência?

No início do estudo, todos os participantes obtiveram uma pontuação de pelo menos 30 no Cronograma de Avaliação de Incapacidade 2.0 (Tabela 2 da OMS) da Organização Mundial da Saúde, resultado que indica uma Incapacidade leve a moderada. Depois de tomar ibogaína, a pontuação média do WHODAS-2 foi Caiu abaixo de 20Qualquer deficiência marginal ou leve.

Os benefícios aumentaram ainda mais um mês após o início do tratamento. Os participantes pontuaram Redução média de 88% nos sintomas de TEPT87% de sintomas de depressão e 81% de sintomas de ansiedade, enquanto a pontuação média do Cronograma 2 de Avaliação de Incapacidade da OMS diminuiu para 5,1. Ausência de deficiência.

O professor enfatizou que “nenhuma outra droga foi capaz de aliviar os sintomas funcionais e neuropsicológicos do traumatismo cranioencefálico”. Nolan R. Willians“Os resultados são entusiasmantes e pretendemos estudar mais este composto, além de tratar a doença”, disse o professor de psiquiatria e ciências comportamentais da Universidade de Stanford e coordenador do estudo. Trauma na cabeçaacho que isso poderia aparecer como Medicina de neurorreabilitação mais ampla“.