Perder peso sem fazer dieta é possível, e chegou a bebida “mágica” testada pelos médicos: basta uma xícara e o peso extra desaparecerá.

A dieta de privação é uma lembrança distante e ruim: agora você pode perder peso sem abrir mão da boa alimentação.

A dieta é um tópico frequentemente incompreendido e mal compreendido Mitologia Que foi desmascarado ao longo do tempo graças a novas pesquisas científicas. Basicamente, uma “dieta”, em geral, deve ser entendida como o conjunto de planos nutricionais que um indivíduo segue, e não como um conjunto de alimentos que se pode ou não consumir.

Especificamente, uma dieta equilibrada inclui uma variedade de alimentos que fornecem… Macronutrientesou seja, carboidratos, proteínas e gorduras, por exemplo MicronutrientesOu seja, vitaminas e minerais necessários à saúde humana. Os carboidratos fornecem energia e as proteínas são necessárias para o crescimento e reparo dos tecidos.

Em vez disso eu sou Gorduras, que muitas vezes são desnecessariamente denegridos, são, por sua vez, essenciais para o funcionamento do cérebro e a saúde celular. Além disso, uma dieta saudável deve ser rica em fibras, o que melhora a digestão e ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis.

No entanto, ao longo dos anos, muitos falsos mitos sobre a dieta foram desmascarados através de pesquisas científicas. Entre os mais comuns está o especificamente relacionado às gorduras, segundo as quais elas são prejudiciais para você. Nem todas as gorduras são iguais, na verdade saturado Pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, no entanto Insaturado É benéfico para a saúde do coração e do cérebro.

Outros falsos mitos para dissipar

Existe outro falso mito associado Danos dos carboidratos. Conseqüentemente, dietas como a cetogênica serão a solução para todos os problemas de peso ou figura. No entanto, os carboidratos são a principal fonte de energia do corpo, porque o sustentam e nutrem adequadamente.

Na verdade, justamente por isso e graças a novos estudos e pesquisas, hoje é possível comer muitas coisas sem ter que abrir mão da massa, por exemplo. Em geral, é possível Perder peso sem ganhar pesoEle se obriga a seguir uma dieta especial. A solução tem a ver com uma bebida específica.

A bebida mágica

Beber uma xícara desta bebida mágica por algumas semanas tem um efeito positivo no corpo. O consumo regular desta mistura permitirá que as pessoas façam isso Perder peso gradualmentesem fazer muito esforço ou abrir mão de comidas deliciosas.

A bebida em questão depende Aveia. Este alimento contém muitas fibras que purificam o corpo, nutrem o processo de digestão e expelem os resíduos ingeridos. Além disso, aumenta a sensação de saciedade, sendo um excelente aliado para quem quer comer porções menores. 8 semanas são suficientes e bebida de aveia, cachoeira, Lima E uma colher de chá canela.