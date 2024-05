Vacinas trombolíticas e Covid sobre vetores adenovirais: primeiras respostas da ciência

Num estudo recente conduzido pela Universidade Flinders em cooperação com especialistas internacionais, descobriu-se que os anticorpos PF4, responsáveis ​​pela trombocitopenia e trombose induzidas pela vacina (VITT), estão presentes. As estruturas moleculares são idênticas Aos encontrados em casos semelhantes após infecção por adenovírus naturais. Esta descoberta, fruto de um método inovador desenvolvido em Flinders, abre novos horizontes para a compreensão do mundo Fatores de risco genéticos E melhorar o desenvolvimento de futuras vacinas.

Durante o pico da pandemia de COVID-19 em 2021, a VITT foi identificada como uma nova doença associada principalmente à vacina baseada no vetor adenoviral Oxford-AstraZeneca. VITT é causada pela presença de um autoanticorpo contra o fator 4 plaquetário (PF4), um tipo de proteína. Estudos separados realizados em 2023 no Canadá, América do Norte, Alemanha e Itália descreveram uma doença quase idêntica, com o mesmo anticorpo PF4, que se revelou fatal em alguns casos após infecção por adenovírus naturais, frequentemente associados à constipação comum.

Jingjing Wang, da Flinders University, e o professor Tom Gordon, chefe de imunologia da SA Pathology no sul da Austrália, conduziram anteriormente um estudo em 2022 que decifrou o código molecular do anticorpo PF4 e identificou um fator de risco genético ligado a um gene de anticorpo chamado IGLV3 .21*02 .

Agora, o grupo de Flinders associou-se a um consórcio internacional de investigadores para descobrir que existem anticorpos PF4 associados a infecções por VITT e por adenovírus. Impressões digitais moleculares idênticas. Esta descoberta não só aprofunda a nossa compreensão das doenças, mas também tem implicações importantes para melhorar o desenvolvimento de vacinas.

Dr. Wang, primeiro autor do novo artigo a ser publicado no prestigiado New England Journal of Medicine, enfatiza a importância destas descobertas. Usando uma abordagem completamente nova para direcionar anticorpos no sangue desenvolvida na Universidade Flinders, foi identificado um fator comum nas estruturas de vírus e vacinas que leva à produção de anticorpos patológicos PF4. O professor Gordon acrescenta que as vias de produção de anticorpos letais nestas doenças devem ser quase idênticas e partilhar factores de risco genéticos semelhantes.

Estas descobertas têm implicações clínicas importantes: as lições aprendidas com o VITT também se aplicam a casos raros de coagulação sanguínea após infecção por adenovírus, bem como têm impacto no desenvolvimento de futuras vacinas. A investigação foi apoiada pela Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fundação Alemã de Investigação) e por um contrato de serviço da Agência Europeia de Medicamentos. Schönborn foi apoiado pelo ASH Global Research Award da Sociedade Americana de Hematologia e pelo Programa de Pesquisa Gerhard Domagek ​​​​da Universidade Médica de Greifswald. Dr. Wang recebeu uma bolsa Healthy Seeds da Flinders Foundation.

Estes estudos não só expandem a nossa compreensão das interações entre vírus, vacinas e respostas imunitárias, mas também fornecem uma base sólida para desafios futuros na medicina e na saúde pública.