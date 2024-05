Insulina, injeções semanais em vez de diárias: uma revolução histórica

Uma injeção por semana em vez de uma ou mais diariamente: uma notícia marcante para uma melhoria significativa no controle do açúcar no sangue e na vida dos pacientes. “Aprovação da Agência Europeia de Medicamentos de nova insulina semanal – diz Professor Ricardo Candido, Presidente da Associação dos Diabetologistas Ele anuncia uma revolução na terapia com insulina para diabéticos. A redução da frequência das injeções, ao simplificar o tratamento, promete melhorar a adesão terapêutica, permitindo, em última análise, um melhor controlo glicémico. A frequência das injeções de insulina sempre foi a mesma Uma das causas do antigo problema da insuficiência terapêutica na diabetes, muitas vezes causada por especialistas e “Os pacientes que atrasaram o início da terapia com insulina estavam preocupados com a complexidade do processo de tratamento”.

“Este medicamento – explica a Novo Nordisk – foi concebido para cobrir as necessidades basais de insulina durante uma semana inteira com uma única injeção subcutânea e está aprovado para adultos com diabetes.” Hoje, a insulinoterapia requer a administração de insulina pelo menos uma vez ao dia e a necessidade de monitorar e controlar a doença diariamente e planejar o dia inteiro. De acordo com isso.“

Estudos clínicos mostram isso Insulina semanal reduz o açúcar no sangue Em comparação com a dose diária, que melhora o controle do açúcar no sangue e a prevenção de outras doenças crônicas não transmissíveis. A clínica prova isso 50% dos pacientes diabéticos que necessitam de tratamento com insulina atrasam o início do tratamento por mais de dois anos, com repercussões negativas no manejo da doença e de suas complicações.

“É um resultado importante e certamente o melhor resultado alcançado”, afirma Emílio A. Benigni, presidente da Associação Italiana de Diabéticos – Depois da descoberta A insulina foi fabricada há 100 anos. A eficácia e segurança do medicamento são equivalentes à insulina basal diária utilizada até o momento. O número de mudanças de administração e de injeções é significativamente reduzido e, portanto (como costumamos dizer), a adesão à autoinjeção. Agora ligamos para a AIFA, por que Esta insulina semanal foi aprovada com urgência para permitir a sua distribuição imediata também em Itália. Isso também vai acontecerEconomia no número de canetas utilizadas, assim, Redução das emissões de dióxido de carbono.

Campanha: pela quarta Milhões de italianos têm diabetes tipo 2Foi lançada a campanha “Pronto Diabetes”, que pretende chamar a atenção para os meios de prevenção e exames especializados necessários para evitar a insuficiência cardíaca e a doença renal crónica, complicações mais proeminentes a que estas pessoas podem estar expostas. Neste contexto, a iniciativa, em Junho, proporcionará a oportunidade de Doentes com diabetes tipo 2 vão às farmácias comunitárias Participe, de forma voluntária, da iniciativa de realização de exames diagnósticos preventivos e avaliação de risco renal. o interior, Desenho do Professor R. Candido e Angelo Avogaro, presidente da Sociedade Italiana de Diabetes e patrocinado por E a última, da Associação de Médicos em Diabetes, Com adesão Diabetes na Itália e o sistema farmacêutico italiano Em parceria com AstraZeneca fornece: Dr.De 10 a 28 de junho Consultas especializadas gratuitas com um especialista em diabetes estão disponíveis em aproximadamente 50 centros em toda a Itália. As reservas podem ser feitas pelo número gratuito 800042747o site www.prontoDiabete.it.