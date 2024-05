A ciência mostra que os investigadores precisam

Há quatro meses, todos os meios de comunicação falavam da primeira instalação num ser humano, Noland Arbaugh, tetraplégico, de um chip capaz de descodificar sinais cerebrais e convertê-los em instruções. Foi criado pela Neuralink, uma das empresas de Elon Musk, e tem como objetivo permitir que as pessoas alimentem os dispositivos digitais com os seus pensamentos. Muito menos atenção foi recebida pelas notícias de alguns dias atrás, já que 85% dos eletrodos que conectam o cérebro de Arbo ao chip Neuralink foram desconectados automaticamente, colocando todo o experimento (atualmente ainda em andamento) em risco.

As coisas pioraram para Richard Solomon, de 62 anos, que em março passado realizou o primeiro transplante de rim retirado de um porco geneticamente modificado. Segundo os meios de comunicação de todo o mundo, este foi um ponto de viragem revolucionário, porque a disponibilidade de órgãos de animais resistentes à rejeição nos faria esquecer a escassez de órgãos humanos adequados para transplante. Mas dois meses após a cirurgia, Suleiman morreu longe dos holofotes. Segundo os médicos, os motivos não têm relação com o transplante. No entanto, outros dois pacientes submetidos a operações semelhantes morreram logo após o transplante. Os transplantes de órgãos representam uma tendência científica promissora, mas provavelmente há mais do que gostaríamos de acreditar.

A distância entre a publicidade e a realidade não se limita apenas à medicina. Alguns poderão lembrar-se do alvoroço que se seguiu ao anúncio global de uma experiência realizada na Instalação Nacional de Ignição dos EUA em 2022, na qual a luz laser desencadeou uma reacção de fusão nuclear que gerou mais energia do que a necessária para iniciar a reacção. Segundo diversos meios de comunicação, o “sonho da energia limpa” estava mais próximo. Mas o alvo parece estar se afastando. O reator experimental mais avançado na área, o Iter, em construção na França graças à cooperação de mais de trinta governos, está revisando pela enésima vez seu roteiro, que já acumulou décadas de atrasos e agora tem que pagar o preço de abandonar o reator. Um projeto em que o Reino Unido já não acredita.

Para os cientistas, fazer manchetes com descobertas reais ou supostas é agora um objetivo profissional e não apenas um jogo de ego. No papel, você não ganha cátedras e financiamento através das manchetes dos jornais. Mas a comunicação pública sobre a ciência é certamente útil, talvez indirectamente. Muitas análises mostram que os estudos anunciados nas redes sociais são mais lidos pelos próprios cientistas e, assim, tornam-se mais influentes. Apresentadores de televisão atraem estudantes e suas taxas anuais. Privar de financiamento cientistas bem conhecidos do público em geral é também mais difícil para as instituições. A existência da força gravitacional não é determinada simplesmente por levantar as mãos, como o Dr. Borione reitera frequentemente, mas um cientista capaz de reunir consenso enfrenta uma batalha difícil.

Catalin Carrico, a bioquímica e ganhadora do Prêmio Nobel que desenvolveu a tecnologia de mRNA explorada pelas vacinas Covid, explica em sua autobiografia Apesar de tudo isso (Bolati Boringeri, 2023) que no início de sua carreira a Universidade da Pensilvânia lhe pediu “para vender a si mesma e ao seu trabalho, atrair financiamento, agradar as pessoas e cultivar relações sociais (…) coisas que não me interessavam, e que eu não achava que deveria estar interessado.” “Kariko é uma cientista extraordinária, mas ela não sabia como lidar com a mídia e as finanças. Ela corria o risco de ser expulsa da comunidade científica. Paguei o preço: não vamos precisar sempre de uma pandemia para evitar boatos e destacar a ciência verdadeiramente correta.”