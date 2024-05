É por isso que fumar faz mal

O Dia Mundial Sem Tabaco é comemorado no dia 31 de maio: também estão previstas diversas iniciativas na região de Brescia, para saber mais, basta clicar na página dedicada ao portal da Ats, Agência de Proteção à Saúde. O objetivo do Dia Mundial é “destacar os efeitos nocivos dos cigarros e de outros produtos do tabaco na saúde das pessoas e das comunidades: a Organização Mundial da Saúde reconhece o tabagismo como um dos mais graves problemas de saúde pública no mundo”. O tabagismo é, na verdade, uma das principais causas de morte no mundo e é um importante fator de risco para doenças como câncer, doenças pulmonares e cardíacas.

Fumar faz mal, aqui estão os fatos

“O tabagismo é o principal factor de risco que por si só está associado a aproximadamente um em cada três casos de cancro”, lemos no relatório Ats Brescia sobre a incidência de tumores: “Um estudo recente da Global Burden of Disease estima que 44% dos casos de cancro mortes em todo o mundo foram causadas por um fator de risco evitável: tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, obesidade e excesso de peso estão entre os fatores mais influentes”. Em Itália, o Ministério da Saúde informa, com base em dados do ISTAT atualizados para 2021, que o número de fumadores (entre a população com mais de 14 anos de idade) é pouco inferior a 10 milhões. A prevalência é de 19%, mas existem fortes diferenças entre os sexos: entre os homens, a proporção de fumadores ronda os 23%, e entre as mulheres, pouco mais de 15%. O tabagismo era mais comum entre aqueles com idade entre 25 e 44 anos, aproximadamente 1 em cada 4 pessoas.

“Em Itália – escreve o Ministério – estima-se que mais de 93 mil mortes são atribuíveis ao tabagismo, 20,6% do total de mortes entre homens e 7,9% do total de mortes entre mulheres, com custos diretos e indiretos que ascendem a mais de 26 mil milhões euros, no que diz respeito aos tumores, o tabaco é o fator de risco com maior impacto, com pelo menos 43 mil mortes por ano.

As actividades de sensibilização na região de Brescia incluem as Asst (agências sociais e de saúde regionais), bem como as próprias Ats, empresas privadas afiliadas à rede WHP (Locais de Trabalho Promotores da Saúde), os numerosos grupos de caminhada da região, centros de tratamento do tabagismo, e também nas escolas: estudantes do ensino secundário da Região participantes em programas de educação entre pares promovem iniciativas de sensibilização sobre este tema através da criação de cartazes no âmbito do percurso promovido pela Ats Brescia para 2024 “Jovens em Diálogo: Novos Cenários, Novas Necessidades A Educação entre Pares Promove a Saúde”.

Vídeo dos alunos de Golgi

Entre as diversas iniciativas, destacamos também o vídeo realizado pelos alunos do Colégio Camilo Golgi, em Brino, que ironicamente fala sobre as cinco razões pelas quais é certo começar a fumar. “É ruim estar saudável e sem fôlego quando você corre? Fumar um maço de cigarros por dia pode resolver seus problemas”, explica (por um dia) o ator Michel Julio Banegada no vídeo, que então continua: “Você está satisfeito? de fãs? Aqui está um perfume repelente de amor que custa apenas 5 euros e um pulmão.” E ainda: “Você é rico e não sabe gastar dinheiro? “5 euros de cada vez é o preço da felicidade. Gaste-os enquanto viver.” Dupla conclusão: “Fumar aumenta o número de doenças que você pode contrair, então você tem muitos dias de férias pela frente. Você não tem um vício e quer um? Fumar é certo para você. Todos vocês fumam.”