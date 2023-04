Comer óleo pode diminuir seu índice glicêmico: é uma mudança de vida, e aqui está como fazê-lo

Entre os muitos benefícios do azeite de oliva extra virgem está aquele que pode nos ajudar a combater doenças mortais. Aqui está a nova descoberta.

Açúcares e gorduras, se você os conhece, você os evita. Agora todo mundo sabe, e nessas semanas de transição para a estação quente ouvimos muito isso se repetir, tendo em vista o ensaio de maiô. Mas em jogo, além da estética, está algo muito mais importante: a nossa saúde. A boa notícia é que Um produto presente em todas as cozinhas de casa pode fazer a diferença.

Nem todo mundo está ciente disso, no entanto Um molho à base de azeite virgem extra é suficiente para reduzir o efeito dos açúcares neste ou naquele prato. O tempero por excelência na dieta mediterrânea também consegue baixar o índice glicêmico geral de uma refeição, como todas as gorduras. Isso é confirmado por um estudo realizado pela Associação Italiana de Diabetes (SID).

Uma virtude muito preciosa do azeite virgem extra

De acordo com os especialistas, Comer azeite de oliva extra virgem pode ajudar a proteger contra complicações cardiovasculares e microvasculares do diabetese conter picos de açúcar no sangue após as refeições em pessoas com esta condição. O azeite de oliva extra virgem é bom para você porque contém polifenóis, que são substâncias com alto poder antioxidante. Duas horas após a refeição, as pessoas que tomaram ouro verde apresentaram queda na glicose e aumento nos níveis de insulina.

Estudos recentes têm mostrado isso Os picos pós-prandiais de glicose e colesterol são particularmente prejudiciais para pessoas com risco de complicações ateroscleróticas, como ataque cardíaco e derrame.. Sem mencionar as funções antienvelhecimento do EVO Oil for Skin and Bones. E se você está se perguntando se existem receitas saborosas dedicadas, a resposta é definitivamente sim. Para diminuir a concentração de glicose, uma alcachofra bem temperada é o ideal. Eles também garantem o bom funcionamento do fígado, aumentam a secreção de bile, auxiliam na digestão de gorduras e contraem e esvaziam a vesícula biliar.

Cuidado com as bananas, principalmente se estiverem muito maduras: elas têm um índice glicêmico muito alto, muitas vezes próximo a 70. Portanto, é melhor não comê-las todos os dias e optar por bananas verdes ou verdes, pois contêm menos o açúcar maduro e o amido são instantaneamente convertidos em açúcares livres. embora As bananas também trazem uma série de benefícios em termos de prevenção de doenças crônicas e depressão, controlando a pressão arterial e contrastando o colesterol, além de possuir propriedades laxantes.