Ciência e Saúde: Dieta Aliada dos Peixes (abril)

‘O Primeiro de abril e peixeé o título do novo episódio de “Il Gusto della Salute”, a coluna online criada e coordenada por um imunologista. Mauro Minelli, Ponto Focal do Sul da Itália para Medicina Personalizada. “Em primeiro plano Uma breve referência às origens da tradição do dia da brincadeiraEu, o chamado primeiro de abril, associada à mudança do calendário em épocas distantes (do final de março, passado a 1º de janeiro, com o assédio de quem não atualizou as novas datas) ou, simplesmente, à ingenuidade das pessoas que acabaram em a rede brinco como um pobre peixe, apanhado pelo engano. Minnelli explica que outras tradições estarão relacionadas aos mecanismos astrológicos e ao signo do zodíaco de Peixes…”.

Mas o foco do episódio está preocupado com o peixe como um alimento valioso e um aliado para nossa saúdeComo explicou em seu discurso Biologia Nutricional Ilaria Vergallo: “O peixe é um alimento essencial na nossa dieta; contém Proteínas de alto valor biológico e mais digeríveis do que as encontradas na carne vermelha. Existem minerais importantes nos peixes E acima de tudo, gorduras mono e poliinsaturadas como as famosas Ómega

3. Puramente nutricionalmente, o peixe pode ser dividido em baixo teor de gordura, semi-gordo e gordo: o primeiro inclui brema, bacalhau e linguado; para segundos cursos pargo e espadarte; Ao último deles, a saber, gordura, salmão, cavala, arenque e outros.”

“Populações que preferem peixe em suas dietas têm uma chance muito baixa de crescer colesterol alto ou Arteriosclerose. O peixe faz bem e deve ser comido”, conclui Fergallo. Melhor se for cozido, porém, continua Minnelli, “Um dos perigos que enfrentamos com o peixe cru é comer carnes contaminadas pelo medo. Anisakis, um potencial parasita hospedeiro dos intestinos de várias amostras de peixes oleosos, podendo ser transmitido ao corpo humano após a ingestão deste último, ou ingerido cru ou mal cozido. Para escapar da ação dos sucos gástricos, esses parasitas atacam as mucosas com capacidade perfurante causando parasitas agudos ou mesmo crônicos. Também são possíveis Reações alérgicas Até choque anafilático, para sensibilizar a proteínas antigênicas resistentes ao calor do parasita. Com um bom cozimento do peixe esses riscos são eliminados.

No entanto, as possibilidades permanecem Contra-indicado para quem sofre de alergias devido à capacidade de liberação de histamina Desse alimento aumenta à medida que o peixe é consumido menos fresco ou perde suas propriedades de saúde por meio de passagens insuficientemente controladas na cadeia alimentar definida. De resto – conclui Minnelli – o peixe é um legado da nobre cozinha italiana, que dá lugar a milhares de reviravoltas e aos gostos mais requintados.”