Choque indiscrição da Rússia, a seguinte medicina alternativa

A doença de Putin

Agora foi relançado por um jornal investigativo russo, Proektsegundo a qual o presidente russo sofrerá uma câncer de tireoide.

O Kremlin negou categoricamente esses rumores. No entanto, o Proekt, que está proibido desde o verão passado, mas ainda está disponível na Rússia através de sistemas VPN, baseia seus dados em documentos que mostram como Putin é constantemente seguido em suas viagens pelo país, especialmente em seus momentos de descanso em Sochi, em o mar. Nero pela equipe médica sênior. Isso incluirá o oncologista Evgeni Selivanov, autor de, entre outras coisas, um estudo sobre o diagnóstico de câncer de tireoide.

Nos últimos quatro anos, Selivanov viajou a Sochi para visitar Putin 35 vezes. Mais diligente do que acabou sendo um médico de ouvido, nariz e garganta, Alexei Shiglov, que se reuniria com o chefe do Kremlin 59 vezes. Os supostos problemas de saúde de Putin – que completará 70 anos em 7 de outubro – foram levantados por fontes norte-americanas e europeias que tentaram explicar a inesperada decisão de atacar a Ucrânia com suposta instabilidade, possivelmente devido às drogas que ele deve estar tomando. Alguns falam das dificuldades em manter o contacto com a realidade, citando também o isolamento de ferro que vive desde o início da pandemia de Covid.

“O presidente Putin não é mais o poder que costumava ser, agora é um homem em uma jaula, a jaula que ele mesmo construiu”, disse o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace. Enquanto fontes anônimas nas ordens militares dos EUA, citando o New York Times, afirmam que coloque dentro Está desvinculado da realidade do que está acontecendo na Ucrânia simplesmente porque esta guerra não tem um único comandante no terreno e, portanto, não seria necessária uma troca rápida e eficaz de informações entre as forças no terreno e Moscou.

Em segundo lugar ProektNo entanto, rumores sobre os problemas de saúde do presidente começaram a circular na comunidade médica de Moscou no início do outono passado, estimulados por um interesse quase louco da equipe presidencial em manter Putin fisicamente isolado. Desde o início de sua presidência, aos 47 anos, as notícias sobre a saúde do chefe do Kremlin são mantidas em segredo. A única admissão veio do próprio presidente no ano passado, quando relatou sofrer de problemas nas costas por ter caído de um cavalo. Sugere-se que este é exatamente o problema Proektpode estar relacionado a uma operação que Putin seria submetido no final de novembro de 2016, quando 12 médicos foram a Sochi, incluindo um grupo de neurocirurgiões liderados por Oleg Myshkin e um especialista em reabilitação.

Putin e a medicina alternativa

O jornal escreve que Putin no passado expressou simpatia pela medicina alternativa. Em particular, parece que ele também se banhou em água em que ficaram encharcados os chifres de um veado ainda não petrificado da região de Altai, aos quais as tradições populares atribuem efeitos curativos.

E isso apesar da presença de vários médicos em sua família, incluindo sua filha mais velha Maria. Somente o surgimento de uma patologia grave, diz Brockett, convenceria o presidente a depositar sua total confiança nos profissionais médicos. Segundo o jornal, haverá pelo menos nove que o seguirão constantemente.

