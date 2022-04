Arte e ciência em Roma com uma escolha contemporânea

“A imagem é o efeito inevitável da passagem de uma ideia.” Ele disse Maurizio Mochetti (Roma, 1940), artista que sábado, 2 de abril A revisão será aberta Escolha contemporâneo. Todas as fotos do mundo Nos canais oficiais de sem endereçouma empresa que está há mais de dez anos envolvida na concepção e gestão de serviços de mediação educacional e cultural para museus.

O trabalho de Maurizio Mochetti entre arte e ciência

Exibição do documentário abrirá os eventos de revisão Maurício Mochetti. projeto por projeto, Espera-se Sábado, 2 de abril, às 11h Online em canais oficiais sem título. O filme aprofundará sua pesquisa artística que, desde meados dos anos sessenta, se preocupa com a investigação da realidade por meio de projetos e criações de trabalho que exploram as propriedades da matéria, em relação ao espaço, tempo e velocidade, e em relação às questões. Inclui física atômica e mecânica quântica. Uma pesquisa em constante transmissão e inspirada nas definições científicas e técnicas contemporâneas, levou Mochetti a desenvolver um pensamento original sobre o espaço da arte, entendido como um campo fluido onde prevalece a incerteza, a interação de diferentes elementos e a dialética dos opostos, como estagnação e movimento, complicam as relações. Projetos e obras sucedem-se como um grande projeto de vida num percurso artístico que nunca deixou de suscitar questões, evidenciando e documentando a constante evolução da matéria, a imprevisibilidade das condições ambientais e a consequente imutabilidade da arte que, como os diamantes, mostra inúmeras facetas.

Escolha contemporâneo. Todas as fotos do mundo

Escolha contemporâneo. Todas as fotos do mundo O projeto, promovido pela cultura de Roma, é o vencedor do prêmioAviso público EUREKA! Roma 2020-2021-2022 Editado pelo Departamento de Atividades Culturais e criado em colaboração com o SIAE. Editado por Elena Lydia Scipione, promove o encontro entre artistas, pesquisadores, historiadores da arte, contatos científicos e educadores de museus, para construir uma narrativa transversal e participativa sobre o encontro entre arte e ciência em relação ao patrimônio artístico e natural de Roma. Após o evento de 2 de abril dedicado a Mochetti, o programa continuará sábado, 9 de abril Um vídeo dedicado ao artista e ativista Andreco (Roma, 1978) – sediado no Museo Orto Botanico – que desde 2000 desenvolve pesquisas com foco nas relações homem-ambiente, espaço urbano e paisagem, anatomia e urbanismo, ecologia e justiça social. Também no Museu do Jardim Botânico, sábado, 7 de maio Em vez disso, um dia especial será dedicado às famílias participantes do projeto satélite dedicado às escolas: as relações entre arte e ciência com as crianças serão de fato exploradas, graças à cooperação com o ISPRA e o Instituto Superior de Proteção Ambiental, Pesquisa e Ciências.