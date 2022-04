5 maneiras de afetar sua saúde

Tudo o que nos acontece ao longo de nossas vidas afeta nossa saúde. uma desgostoromper, um traiçãoEles podem mudar nosso estilo de vida e a maneira como interagimos com os outros.

Tudo isso, além de suas consequências “visíveis”, pode nos levar a situações despercebidas ou alterações de humor e até de saúde. Tudo o que nos acontece afeta nossos corpos.

Pode ser dificuldade Não é simples, mas é da cabeça, mas o resultado de uma discussão com um ente querido. O mesmo vale para DermatiteEstresse e problemas hepáticos são frequentemente associados a episódios em nossas vidas que “estressam” nosso corpo e repercutem em nossa saúde.

nosso corpo

Nosso corpo contém nossa alma, nossa alma desejosambições. Quando temos decepções, nossos corpos de alguma forma nos fazem entender qual caminho seguir. O mesmo acontece quando puxamos com força. Mesmo que pareça que podemos fazer tudo, podemos seguir em frente, mais cedo ou mais tarde Nossos corpos nos mostrarão a conta Pode ser salgado.

divórcio

lá Separação E as consequências disso divórcio Como nosso parceiro, estes são tempos muito estressantes e têm sérias consequências para nossa saúde. Além das consequências legais, econômicas e morais, o divórcio pode causar sérios problemas para nossa saúde. Pode parecer trivial, mas não é. Divórcio significa Terminando o relacionamento Deve ser permanente, para alguém que deve durar para sempre, e se o casamento termina agora, os filhos nascem, o divórcio é ainda mais doloroso. É por isso que, mesmo durante o divórcio, é uma boa ideia pensar na nossa saúde.

a saúde

O divórcio não é bom para sua saúde. Muitos estudos dizem isso agora, sendo os mais recentes relatórios Risco de ter um ataque cardíaco Para aqueles que estão separados judicialmente de seu parceiro. O estudo, conduzido pela Duke University e publicado na revista Circulation, foi realizado em mais de 15.800 pessoas de ambos os sexos.

Os dados indicam que as chances de um ataque cardíaco após o divórcio aumentam, especialmente entre aqueles por trás de várias separações. O mulher Eles são os mais afetados, enquanto os homens que se casam novamente veem o risco de ataque cardíaco voltar ao normal.

“O aumento é enorme – explica Linda George, uma das autoras -. É semelhante a isso Hipertensão ou de diabético. A coisa mais interessante que surgiu do trabalho foi precisamente o fato de que, embora o novo casamento de uma mulher seja de pouca utilidade, um novo casamento é suficiente para um homem anular os riscos cardíacos adicionais associados ao divórcio. Então estamos brincando um pouco. Como ele diz, basta que o homem esteja ao lado dele, uma mulher que o guie, seja ela quem for. Mas para nós, mulheres, o efeito protetor só se aplica ao primeiro casamento. Minha teoria é que se baseia no estresse psicológico constante que afeta negativamente as defesas imunológicas e aumenta a inflamação e a produção de hormônios que afetam o coração e as artérias.”

Outro estudo americano indica claramente que o divórcio faz mal à saúde. Cientistas da Universidade do Arizona publicaram em a saúde psicologia Um relato dos efeitos da separação entre marido e mulher, que pode causar pressão alta, depressão e insônia, com risco aumentado de morte prematura.

Problemas cardíacos

Claro, parece uma piada, mas quando o relacionamento acaba com nossos corações, arriscamos para sempre. Agora, não é necessariamente dito que o ex-casal vai ficar Ataque cardíaco Mas, nosso coração pode apresentar rachaduras, dores emocionais e físicas e pode não funcionar tão bem quanto antes, como antes da fratura.

dormir

EU ‘InsôniaMedo de não conseguir fazer tudo, vazio, fracasso são sensações que podem criar problemas de insônia. A falta de sono causa desequilíbrios em todo o nosso corpo, o que leva ao risco de desistir quando menos esperamos. Nesse caso, a falta de sono pode fazer com que aumentemos nosso número Tensorespondem mal mesmo em situações que envolvem certa etiqueta.

alta pressão

Você sempre teve pressão baixa, e ela aumentou após o divórcio o suficiente para atingir níveis alarmantes? Aqui, mesmo neste caso, pode ser o divórcio que provocou uma mudança em seu corpo. A pressão alta deve ser monitorada e pode não apenas levar a problemas, então tente se acalmar.

Ansiedade e ataques de pânico

Talvez você pense que não vai acontecer de te amar ataques de pânico É apenas literatura e, em vez disso, em algum momento, sem saber por quê, você pensa que está tendo um ataque cardíaco, está ficando sem ar, e aqui notamos que um ataque de pânico sorrateiro tomou conta do seu corpo. Essa também é uma das maneiras que nossos corpos têm para simplificar o divórcio. Uma condição que nos afeta e nossa saúde, e também cria problemas nos relacionamentos.

Dermatite

Alguma bolha estranha apareceu em seu corpo? Você coça em todos os lugares? pode ser Dermatite de estresse. Estresse do divórcio. Talvez você sempre tenha parecido calmo, e talvez até na platéia todos tenham apreciado sua autoconfiança e sua bondade, mas, como dissemos, nossos corpos nos enviam mensagens se você não ouvir, correndo o risco de nos deixar doentes. É aqui que sua pele reage ao estresse do divórcio com dermatite.

Corona vírus e divórcio

lá parceria local forçado Aumentar o número de casos de divórcio. Estar juntos criou uma crise profunda nos casais que eles não conseguiam lidar. Estar sempre juntos, de manhã à noite, para alguns pode ser o paraíso, para outros é um verdadeiro pesadelo, e conviver, sempre trabalhando juntos, compartilhando refeições e dias, trouxe aumentar em divórcio Em muitos casais italianos que, após o primeiro fechamento forçado, não conseguiram mais reparar a ruptura resultante em meses e meses de convivência.

Antes marido e mulher nunca se viam, estar juntos sempre aumentava as falhas e medos do vírus, e não a união que o destruiu.