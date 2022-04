À ficção científica para descobrir a ciência em áudio

Ciência na Música e Música na Ciência: A união desses dois mundos é dedicada à sons de fantasiaExperimentos e apresentações na física do som, programados De 29 de março a 3 de abril no Trieste Scientific Imaginary (Armazém 26), como parte Festival de música infantil 2022.

Organizado por Dalla Di Musica 55 / House of Music em Triesteo festival é uma iniciativa única na Itália e é o resultado de um longo processo de pesquisa, experimentação e documentação dedicada à pedagogia e às várias formas de comunicação da música, fala e linguagens expressivas gerais das crianças.

A ficção científica participa como sempre aproximando ciência e outras disciplinas, com o objetivo de criar pontes que unam todas as áreas do conhecimento.

Vibrações, ondas sonoras, sons agudos e graves, diferentes tipos de instrumentos musicais estarão entre os temas que serão abordados, como sempre, com o sorriso, o dinamismo e a informalidade que caracterizam as atividades e linguagens da imaginação.

As manifestações, incluídas no bilhete de entrada do museu, estão agendadas de terça-feira 29 de março a sexta-feira 1 de abril à tarde todos os dias às 16h30 e sábado 2 e domingo 3 de abril às 11h30, 15h00 e 16h30

Para chegar ao museu, recomenda-se reservar em www.immaginarioscientifico.it