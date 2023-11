Na semana passada o número de pacientes Doença do coronavírus Fui para o hospital 32%. Os dados atestam um crescimento rápido e repentino na propagação do vírus. Retomando a vigilância nos hospitais sentinela participantes falhar A Federação Italiana de Empresas de Saúde e Hospitalares registou números baixos e estáveis ​​durante cinco semanas consecutivas, com ligeiras flutuações de 2-3%. Mas de 14 para 21 de novembro houve um salto de dois dígitos.

Covid, aumento nas hospitalizações: dados

Trata-se exclusivamente de pacientes internados em enfermarias regulares da Covid: na verdade, os cuidados intensivos não aumentaram e estão estáveis ​​com números baixos. A monitorização permitiu confirmar que apenas 24% dos casos indicam internamento por “Covid”, ou seja, aqueles com síndromes respiratórias típicas do vírus, enquanto os restantes 76% dos casos dizem respeito a pacientes “Covid” ou estão internados por outros doenças e condições. Os resultados do esfregaço são positivos. Assim, a Covid piorou as condições de saúde de pacientes com outras doenças, mas não foi o principal motivo de internação.

“As vacinas são importantes, não baixe a guarda.”

“Os dados de internações registradas em hospitais sentinela – especifica Fiaso – estão em linha com o aumento de 30% de infecções indicado pelo Ministério da Saúde: é um sinal de que não devemos baixar a guarda. A idade média dos pacientes que chegam ao hospital é de 77 anos e a campanha de administração da dose sazonal da vacina Covid entre maiores de sessenta anos parou em 4%. “Nas próximas semanas esperamos uma maior propagação de vírus respiratórios e devemos mais uma vez renovar o apelo, especialmente para os idosos e vulneráveis, para serem vacinados com a defesa activa dos médicos de clínica geral.”