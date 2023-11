Uma série de eventos “Diálogos Científicos” no Museu Cívico de História Natural de Trieste

Ecothema Società Cooperativa Sociale, concessionária de serviços educativos para museus de ciências cívicas de Trieste a partir de setembro de 2023, anuncia o lançamento do ciclo de atividades editoriais “Diálogos de Ciência”.

São cinco eventos que acontecerão no Museu Cívico de História Natural de Trieste, na Rota Tomins 4. Começa com o primeiro evento na quarta-feira, 29 de novembro de 2023, e continua com os outros quatro até março de 2024. O objetivo é fornecer atualizações. e insights sobre tópicos científicos de grande interesse e envolver ativamente os cidadãos na compreensão da ciência.

Os Diálogos Científicos pretendem rever e atualizar o conhecimento do público sobre diversos temas científicos, dando especial atenção às últimas descobertas que mudaram significativamente a percepção de muitos fenómenos e processos no campo da ciência.

Os temas foram cuidadosamente selecionados com base em pesquisas e diálogos diretos com os participantes em atividades educativas e de divulgação, valendo-se dos muitos anos de experiência da Ecothema no campo da educação museal.

Os temas abordados vão desde as origens do homem, fazendo uma viagem pelas últimas descobertas no campo da paleoantropologia, com especial atenção às novas teorias que revolucionaram a nossa compreensão deste assunto, até às magníficas borboletas, graças a um encontro dedicado. Aumentar a conscientização sobre a proteção dos insetos, que muitas vezes são esquecidos nas discussões ambientais, e focar nos Lepidópteros e seu papel no ecossistema.

Falaremos sobre a evolução das espécies, explorando ideias comuns e mal-entendidos sobre a evolução através da seleção natural, ao mesmo tempo que consideramos as explicações científicas modernas do conceito.

Haverá um estudo aprofundado dos Neandertais, e a vida desta fascinante espécie humana e a sua relação com o Homo sapiens serão analisadas, contextualizadas, conceitos muitas vezes mal compreendidos serão esclarecidos e as últimas descobertas de fósseis e ADN serão discutidas.

A série de entrevistas termina chamando a atenção para o crocodilo pré-histórico Asinodon, um fóssil excepcional da vila de pescadores que muitas vezes é ofuscado pela fama dos dinossauros. Exploraremos suas características únicas e seu papel no ecossistema do Cretáceo.

Cada consulta inclui uma apresentação em sala de conferências e uma visita guiada aos espaços expositivos do Museu de História Natural relacionados com o tema abordado, para tornar a experiência o mais envolvente e educativa possível.

Calendário de eventos:

29 de novembro de 2023, 17h30 – 18h30: “Descobrindo as Origens do Homem” – Palestrante: Marco Paparo, Biológico

10 de janeiro de 2024, 17h30 – 18h30: “Borboletas entre o mar e o carste” – Palestrante: Eugenio Melotti, Jornalista científico

7 de fevereiro de 2024, 17h30 – 18h30: “Entre a evolução e a biodiversidade: de Darwin até hoje” – Palestrante: Marco Paparo, Biológico

6 de março de 2024, 17h30 – 18h30: “Neandertais: Outro Lado da Nossa Humanidade” – Palestrante: Alice Testa, Antropólogo

27 de março de 2024, 17h30 – 18h30: “Estranho Crocodilo Pré-histórico na Vila dos Pescadores” – Palestrante: Kevin Miloko, Geólogo

Bilhete de entrada: preço integral 4 euros, preço com desconto 3 euros (até 31 de dezembro de 2023); € 4,50 completos, € 3,50 reduzidos (a partir de 1º de janeiro de 2024)

Sociedade Cooperativa Social Ecothema É uma organização comprometida em promover e difundir a cultura científica através de atividades educacionais e editoriais inovadoras.

Em atividade desde 1988 e com sede em Trieste, sua equipe de especialistas inclui biólogos, naturalistas, geólogos, antropólogos, caminhantes e guias de natureza.

Contatos:

Sociedade Cooperativa Social Ecothema

e-mail: Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você precisa do JavaScript habilitado para visualizá-lo.

Tel: +39 320 2753277 (Marco Paparo) | +39 339 4580197 (Dorian Lorenzotti)