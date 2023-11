Entrevista com um especialista do IPCC – SRM Ciência e Religião na Mídia

Ciência ambiental, fé e o papel das comunidades religiosas na crise climática.

O Conselho Mundial de Igrejas, o Conselho Mundial de Igrejas e a Federação Luterana Mundial organizaram um diálogo intitulado “O Encontro de Fé e Ciência”. Participaram da sessão Ramon Peches Madruga, um dos três vice-presidentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que compartilhou importantes insights do Sexto Relatório de Avaliação do IPCC.

O diálogo destacou a importância das diferentes formas de conhecimento e destacou as fortes ligações entre a adaptação às alterações climáticas, a mitigação, a saúde dos ecossistemas, o bem-estar humano e o desenvolvimento sustentável.

No seu discurso de abertura, Pichis Madruga alertou para os perigos de atrasar a acção climática e destacou a cada vez menor janela de oportunidade e a lacuna significativa entre o conhecimento científico e a tomada de decisões. Salientou também a necessidade de uma transição justa para uma economia sustentável e salientou a importância de direcionar os recursos financeiros e de transferir tecnologia para as comunidades afetadas pelas alterações climáticas.

Olhando para o próximo ciclo de avaliação, Pescis-Madruga delineou os desafios, incluindo garantir a inclusão, incorporando as perspectivas dos países em desenvolvimento, as dimensões de género e o conhecimento local. Ele destacou o desafio contínuo de comunicar a ciência de forma eficaz e de tornar os relatórios do IPCC relevantes do ponto de vista científico e político.

Na próxima sessão, o IPCC publicará um relatório especial sobre as alterações climáticas e as cidades, demonstrando ainda mais o compromisso de enfrentar os desafios prementes colocados pelas alterações climáticas à escala global.

