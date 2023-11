Aqui estão os alimentos que você deve comer com frequência para limpar o fígado: Você encontrará leveza e saúde

O fígado é um órgão muito importante para a nossa saúde e uma alimentação adequada permite-nos mantê-lo jovem e eficiente.

Mesmo que não percebamos, o fígado está fortemente envolvido no processo de digestão e absorção dos nutrientes que colocamos no corpo através dos alimentos. na verdade O fígado continua a “melhorar” o processo de digestão que começou no estômago. Especificamente, o fígado converte carboidratos em glicose, a principal fonte de energia do corpo, decompõe proteínas em aminoácidos, que são usados ​​para construir e reparar células, e converte gorduras em energia ou as armazena como triglicerídeos.

Além disso, o fígado Responsável por remover toxinas do corpo Porque é capaz de se decompor e eliminar substâncias nocivas como álcool, drogas e produtos químicos. O fígado também é capaz disso Síntese de proteínas necessárias para o sangue Como albumina, globulina e fatores de coagulação.

Naturalmente Para evitar pressão excessiva no fígado É necessário levar uma vida regular e eliminar certos alimentos da dieta, principalmente o álcool e principalmente os alimentos gordurosos, que podem levar ao acúmulo excessivo de gordura no fígado, podendo levar ao desenvolvimento de cirrose.

Alimentos que contribuem para a saúde do fígado

Além de ter que Elimine certos alimentos Da nossa dieta diária também é importante Mostre alguns deles Que é capaz de apoiar e melhorar o correto funcionamento do fígado.

Entre eles está V.Vegetais amargos, como radicchio, escarola, escarola e chicória, rico em Antioxidantes O que ajuda a manter a saúde do fígado. Em particular Dente de Leão É comida de alta qualidade Concentração de cinarina capaz de Estimular a produção e secreção de bile. o Alcachofra É outro vegetal amargo que contém cinarina, mas também outros compostos benéficos para o fígado, como a citiquina e a silimarina. A silimarina, em particular, é um poderoso antioxidante.

também Azeite virgem extra, Quente Mas não queimou nada Estimula a liberação de bile no intestinoPromove a limpeza das vias biliares e assim evita a ocorrência de estase de bile no fígado, muitas vezes responsável pela formação de cálculos.

Ácidos graxos e ômega 3 Contido em Sementes de linhaça moídas, nozes e peixes oleosos como cavala, sardinha, anchova e arenque São substâncias antiinflamatórias capazes de reparar danos celulares e promover o correto funcionamento do fígado.