A ciência das fontes de lava: uma nova teoria

Uma equipa multidisciplinar de especialistas, composta por geocientistas, meteorologistas, geólogos e vulcanologistas, propôs uma teoria inovadora para compreender a natureza das fontes de lava. Seu estudo foi publicado em Comunicações da Naturezaconcentre-se na erupção vulcânica em 2021 Fagradalsfyal Na Islândia, que produziu exemplos surpreendentes deste fenómeno.

Ao contrário da percepção comum de que as erupções vulcânicas são explosões violentas, as fontes de lava aparecem como jatos contínuos de magma subindo. As razões para esta incrível demonstração de energia permanecem obscuras, com algumas hipóteses apontando para o rápido movimento do magma em direção à superfície. Na sua abordagem inovadora, os investigadores examinaram cuidadosamente a erupção Vagradalsfjall, que é caracterizada por jatos de diferentes alturas e um padrão não explosivo.

Ao contrário das erupções convencionais, a erupção do Vagradalsfjall não ocorreu num único episódio explosivo, mas manifestou-se como uma série de jatos. Isso permitiu que os pesquisadores se aproximassem e estudassem o fenômeno mais de perto. Usando um instrumento avançado de espectroscopia infravermelha, eles analisaram os gases liberados durante quatro ciclos de erupção e pausa.

a teoria

O estudo da composição química dos gases revelou propriedades cruciais para explicar a formação das fontes vulcânicas. A nova teoria sugere que vulcões como o Fagradalsfjall têm uma cavidade rasa abaixo da caldeira, cheia de magma. Quando a lava flui para a cavidade, os gases formam uma camada de espuma no topo. O colapso periódico desta camada de espuma gera pressão, empurrando o magma para o ar e criando um efeito de fonte, semelhante a abrir uma lata de refrigerante. A natureza periódica da fonte é atribuída à formação repetida da camada de espuma dentro da cavidade.

Embora sejam necessárias mais pesquisas para confirmar esta teoria, a equipe sugere que ela poderia ajudar a explicar os gêiseres vulcânicos em diferentes partes do mundo.