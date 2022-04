Airoldi: “Do fim da emergência aos primeiros sinais de uma nova medicina doméstica”

Saronno – Esta semana estamos postando a nota do prefeito Augusto Airoldi sobre Saronno Sette. O governo escolheu 31 de março como data limite. A partir de hoje, 1º de abril, a emergência nacional pela pandemia está oficialmente encerrada e muitas das regras que gradualmente mudaram nossas vidas desde março distante no ano de 2020 foram alteradas. Até porque depois de tantos esforços e tantos sacrifícios que foram feitos nesses dois anos, seria realmente imperdoável jogar tudo fora abrindo mão do capítulo covid, que fechou não foi nada.

A infecção, como sabemos, devido à segunda variante do Omicron, retorna a Saronno como em todo o mundo a ponto de falar sobre a quinta onda e, por exemplo, em países como os Estados Unidos, para muitas faixas etárias, até a quarta – dose da vacina. Justamente por isso, nosso município segue claramente as novas regras nacionais, mas ninguém está subestimando sua cautela e mantemos o máximo empenho, tanto na prevenção quanto no combate à pandemia. A atividade dos nossos centros de amortecimento continua com Saronno Servizi, pois todas as atividades das nossas farmácias municipais continuam nesta frente e, acima de tudo, mesmo que seja no ritmo necessário, o trabalho adicional do nosso centro de vacinação em Saronno é exigido pelo município junto com toda a cidade em Ex-Pizzigoni e gerida por nós, pela polícia local, pelo nosso pessoal administrativo e técnico, por muitos voluntários, pelos nossos enfermeiros do hospital, pela Cooperativa Médica Insubria e vários médicos voluntários, desde o passado mês de Abril do ano.

E em menos de um ano, esse fato conseguiu dar 152 mil vacinas que já falamos com orgulho. Mas isto não é o suficiente. Além do número de polinizadores, os números que impressionam também são aqueles relacionados à incrível qualidade do serviço prestado. Os 58 GPs que responderam ao questionário da Cooperativa Médica Insubria dizem isso. Entre eles, que estão em contato diário com eles

Pacientes na cidade, a porcentagem daqueles que escolhem “excelente” como juiz de vários critérios para avaliar o trabalho do centro e de todos

Aqueles que trabalharam e ainda estão trabalhando lá, variam de 62% a 93%. ‘87,9% Alternativamente, a porcentagem de médicos que classificam o desempenho geral do centro como ‘excelente’. Esses números são ainda mais impressionantes se você achar que 0% dá um julgamento insuficiente ou suficiente. Também surge consenso na Solicitação de Propostas para o Futuro que sugere melhorias no material informativo sobre as vacinas disponíveis no Centro, mas afirma que não poderia ter sido feito melhor.

No entanto, esta pesquisa não é um ponto de acesso, mas um ponto de partida. Porque o que mostra é que em situações de emergência e em situações de emergência, a colaboração entre clínicos, instituições locais e voluntários pode ajudar a relançar a medicina local que, como sabemos, foi negligenciada por tanto tempo em prol da hospitalização. É por isso mesmo que, juntamente com a ASST e a Cooperativa Medici Insubria, já estamos trabalhando na abertura da primeira de duas casas comunitárias planejadas em Sarono. Juntos, município e médicos, seremos capazes de criar uma nova abordagem regional de estrutura social e de saúde, mais integrada e eficiente.

Verdadeiramente para pacientes com a mesma organização, o mesmo espírito de escuta e a mesma sensibilidade e competência demonstradas em uma grande emergência como a que temos visto desde março de 2020. Com esta visão concreta para o futuro e esperamos dezembro em 2022 , quando inaugurarmos nossa primeira casa comunitária em Sarono, também podemos. Estamos ainda mais confiantes em acolher esta data simbólica de 31 de março, que realmente esperamos que nos tire definitivamente da emergência pandêmica. Certamente aprendemos muito e saberemos apreciá-lo no futuro ao serviço dos Sarones e de todos os cidadãos das nossas terras.