Pesquisa alienígena, a ciência agora tem uma nova estratégia para conversar com alienígenas

A ciência nunca parou de procurar alienígenas, muito menos agora. Na verdade, eles já tiveram a oportunidade de começar a criar uma nova conexão que parte exatamente de algumas regras já estabelecidas ao longo do tempo, e não é por acaso que sempre foi encontrada uma forma inteligente de tentar se comunicar com outras formas de vida. Mas seremos capazes de encontrar um ponto de encontro entre nós e os alienígenas?

Além de estudar astronomiaobviamente há potencial para expandir pesquisa privada Também com Qualquer alienígena. Com o passar dos anos eles saíram Muita informação interessante Nesse sentido, mas nem sempre é divulgado ser estar honesto. No entanto, o fato de que ele existe é absolutamente verdadeiro de acordo com saber: Não podemos ficar sozinhos em tudo isso galáxias.

E é por isso Estimular Que a mensagem a ser transmitida com pronto Informação atualizada A partir de 1974. Demorou muitos anos antes que isso acontecesse, mas agora temos tudo servir cerca de melhorar lá Telecomunicações Nós apenas temos que redesenhá-lo como quisermos. No entanto, estamos todos lá nós perguntamos Mesma coisa: eles mudaram de passado?

O conteúdo substituído agora está em contato

O nova mensagem Este foi criado por um grupo de pesquisa internacional Mova isso A partir de Jonathan Jiangdo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, e o estudo relacionado foi publicado em plataforma arXiv.. Então foi tudo publicado: eles não esconderam nada para mostrar um arquivo o mundo inteiro O Resultados alcançados, por isso é essencial que você chegue ao seu destino. Ou pelo menos é o que é Espero que isso aconteça.

No entanto, o Autores do estudo Eles já determinaram os dois telescópios que vão combinar o legado em direção a isso Areciboassim como a mesma mensagem que enviou a primeira mensagem agora é destruída: Matriz de telescópios Allen no Califórnianascido principalmente de uma colaboração entre Se você épara quem não sei é uma organização científica dedicada à busca de inteligência extraterrestre, Universidade de Berkeley e a radiotelescópio esférico com abertura de quinhentos metros Na China, gerida pelo núcleo Da Academia Chinesa de Ciências.

A mensagem contém um arquivo Em formação preciso nos explicar sistema numérico e alguns Conceitos Matemáticos Básicospara passar para a discussão então sobre a ideia de tempo. Outros conteúdos relacionados com a data que Telecomunicações postado por terrapara ele estruturaO química do DNA Baseado em vida Como todos sabemos. No Páginas os finaisalém disso, encontramos também dois desenhos estilizados de uma perna é um mulherMapa da superfície da Terra, diagrama dos EUA Sistema solar e suas coordenadas e, finalmente, também frequências de rádio para usar na resposta. Devemos esperar que sim Algum forma de vida avançada Capaz de nos responder de maneira pacífica, mesmo que você pense que isso vai acontecer Mais tarde.