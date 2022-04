Covid, mais propenso a desenvolver diabetes: resultados de estudo

À medida que as restrições estão gradualmente desaparecendo, mesmo que a disseminação de novas variantes potencialmente perigosas como a cepa XE apareça no horizonte, nos perguntamos o que permanecerá em nossas vidas mesmo após o término da emergência, o adeus às máscaras e todas as restrições e hábitos que caracterizaram os últimos anos.

Além das perdas, que são certamente o aspecto mais dramático desta emergência pandémica, existem também outras implicações críticas para o quotidiano da comunidade.

Já ouvimos há muito tempo sobre os sintomas da doença Covid de longo prazo, mas o fim do pico de emergência do vírus Corona também destaca aO surgimento de outras doenças em ex-pacientes Covid. Infecção causada pelo vírus SARS-2 por exemplo pode causar o aparecimento de diabético.

A doença realmente debilitou algumas pessoas a ponto de muitos estudos tentarem analisá-la relacionamento interconectado Entre o desenvolvimento do diabetes e a recuperação do vírus. Aqui resumimos as descobertas mais importantes e avaliações relevantes feitas pela comunidade científica nestes dois anos de observações e Investigações.

Primeiros sinais de 2020, confirmações de hoje

Colocamos os dados em uma linha começando com as origens. Como mencionado Geografia nacionalNa primavera de 2020, alguns médicos em Nova York notaram que um número significativo de pessoas hospitalizadas com COVID-19 tinha níveis de açúcar no sangue definidos como Aumentar o nível de diabetes no sangueque é uma condição típica para diabéticos.

De fato, o biólogo Shuibing Chen, especialista em células-tronco da Weill Cornell Medicine, conta como esse fenômeno também tem sido difícil de controlar porque alguns pacientes desenvolveram diabetes somente após a recuperação do COVID-19, muitas vezes sem histórico clínico.

A falta de relação entre danos ao sistema respiratório causados ​​pelo vírus COVID-19 e diabetes permanece um mistério, mas os dados estatísticos são amplamente factuais e agora, dois anos após o aparecimento do vírus. Um fenômeno bem documentado.

uma’hipótese Ele, pelo menos, era uma parte da população suscetível à doença, mas este, quando enfraquecido, viu seu sistema chamando tão rapidamente que deu os primeiros sinais óbvios de diabetes “do nada”.

Quem e como pode ser afetado

Uma análise global de 2020 do pesquisador de saúde Thirunavukarasu Sathish, da Universidade McMaster, no Canadá, descobriu que quase 15% dos pacientes têm diabetes. A pesquisa de Satish foi continuada na Itália pelo endocrinologista Paolo Fiorina na Harvard Medical School, então revelada em 2021. Nesse caso, de um grupo de 551 pacientes, cerca de metade desenvolveu hiperglicemia. Esses dados levaram o bioquímico da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, Peter Jackson, a discuti-lo. “Até 30% dos pacientes com COVID-19 grave podem desenvolver diabetes”.

Portanto, é natural perguntar: de acordo com quais “critérios” se pode decidir se é ou não Predisposição para desenvolver diabetes após covid?

Ainda de acordo com este último estudo, aqueles que sofreram hospitalização ou pior em tratamento intensivo É cerca de três vezes mais provável de ser infectado do que aqueles que não foram gravemente infectados.

Mais resultados que surgirão são aqueles que verão principalmente veteranos americanos brancos, muitos dos quais sofrem Obesidade e pressão altacomo protótipos-chave para pessoas em risco.

No entanto, o conjunto de amostras utilizado não é suficientemente heterogêneo para estabelecer com certeza as várias expressões hipotéticas da doença em uma base étnica e nacional. Portanto, um número relativo deve ser considerado muito parcial.

No entanto, nesse sentido, equipes de pesquisadores do Centro Alemão de Diabetes (DDZ), do Centro Alemão de Pesquisa em Diabetes (DZD) e do IQVIA (Frankfurt) intervieram e rastrearam, entre outros, alguns Sintomas de alerta Doenças como fadiga, micção frequente e aumento da sede.

Um último fato importante a ser considerado é que não está claro se essas alterações metabólicas são ou não transitórias. Ainda não temos certeza Em suma, o COVID-19 aumenta o risco de infecção diabetes mellitus persistente.