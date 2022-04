A química torna-se um espetáculo: ciência e tecnologia a partir do humanismo

FERMO – Depois de passar duas seleções, a última em “Ciência no Palco Itália”, o O projeto Incrível inovação educacional química Ele chegou ao “Science on Stage Europe” que você sabe que aconteceu em Praga.

É para grande satisfação dos químicos de Montagne e honra da cidade que, dos onze projetos que representavam a Itália, um foi descontinuado. É: “Sinfonia dos Átomos, Alquimia das Notas: A Escola de Atenas de Rafael” de Teresa Seschi e Ariana Giuliani.

A mostra traça a história da ciência da matéria com os filósofos desenhados por Rafael, produzindo uma impressionante sincronia alquímica musical relacionada aos quatro elementos Pitágoras, os céus aristotélico e ptolomaico, o átomo de Epicuro e a alquimia de Averroé, Gonzaga e o universal. Diógenes para educar as novas gerações em ciência e tecnologia inspiradas nos valores da cultura humana.

Em Praga, foi possível encontrar centenas de colegas, selecionados de toda a Europa, para trocar ideias para uma educação científica eficaz e iniciativas a serem desenvolvidas no futuro em nossa região em várias disciplinas do ramo.

DiNiccol, M. Mancinelli, M. Mora, S. Ovidani, M. Rutelli, N. Vittore e alunos A. Gironacci, c. Grandi, G., Iaccini, De Rossini, M.; Interativo no palco nesta divertida experiência educacional. Massimo Mazzoni e alunos do Conservatório Estadual “GB Pergolesi” apresentaram as composições.





