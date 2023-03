“Aperitivo com ciência” em Treviglio, para falar sobre a crise climática e a cidade

Repensar o ambiente urbano para enfrentar as trágicas consequências com que muitas vezes nos lança a crise climática. Os desafios também envolvem nossa planície, com impactos ainda difíceis de imaginar. Falaremos sobre isso amanhã, em Treviglio, durante um “aperitivo com conhecimento” organizado pelas associações matixplora E exploraçãoE No museu científico de mesmo nome na Cameroni Square.

Unsealing: redesenhando cidades com água e natureza

“As áreas urbanas expandiram-se à custa do solo, dos espaços verdes, dos elementos naturais e dos cursos de água, e a crise climática está a aumentar e todos os efeitos negativos desta situação estão a intensificar-se: Temperatura altaE secaE Enchente – Lê a apresentação do evento – O que pode ser feito? Começando pelos elementos naturais, desde os espaços verdes e a água, para desenhar cidades melhores, mais acolhedoras, sombreadas, frescas, “bonitas” e sustentáveis.

Os palestrantes serão apetitosos sabendo Alessandra Gilmini E Eva Gabaglio.

Alessandra Gilmini

Alessandra Gelmini – Engenheira Civil e Ambiental, ganhou experiência em planejamento europeu nos programas Alpine Space e Interreg Itália Suíça em sustentabilidade e macro estratégias regionais. Desde 2012 é assessor da equipe técnica que acompanha a região da Lombardia no processo de implantação dos contratos fluviais. Participe nas atividades de animação do projeto Life IP Gestire2020 dedicado à proteção da rede Natura 2000 e da biodiversidade. Colabora com o Observatório do Plano de Recuperação OReP para um serviço de assessoria útil para orientar as propostas de projetos formuladas pela região nos campos econômico, social e de infraestrutura. É membro fundador da Cooperativa Impresa Sociale Officina11, que apoia entidades públicas e privadas na elaboração e implementação de propostas de projetos em questões ambientais e culturais.

Eva Gabaglio

Eva Gabaglio – Geógrafa, dedica-se à análise regional e processos participativos de apoio a entidades públicas e do terceiro setor em questões de proteção ambiental e paisagística, desenvolvimento e valorização do patrimônio local. Na última década, ele foi membro da Equipe Técnica e Científica da Região da Lombardia para a implementação de contratos fluviais com foco particular na revitalização da colaboração e compartilhamento de caminhos entre os atores. Desde 2021 integra também a equipa de animação e facilitação do projeto Life IP Gestire 2020 dedicado à proteção da rede Natura 2000. É sócia fundadora da Officina11, cooperativa social que presta serviços de exploração, planeamento e implementação de iniciativas na sustentabilidade de territórios e comunidades.