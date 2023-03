“Eu como 5 refeições por dia.” Aqui está a dieta da showgirl

Acesso ao artigo e a todo o conteúdo do site Com um aplicativo dedicado, newsletters, podcasts e atualizações ao vivo.

seu desempenho em San RemoNas notas dos atemporais “Night Flies”, a Itália ficou sem palavras. Lorella Cucarini, 58 anos, exibia um físico perfeito, aparência fresca e energia de uma jovem. E surge a pergunta: mas como ele faz isso? “Eu como cinco refeições por dia, antes de fazer privação, mas esta é uma abordagem errada”, explicou ela em entrevista ao SET.

Mas o mais importante primeiro: tudo começou no início dos anos 2000 com uma operação de tireoide, após a qual Kokarini notou uma mudança física. “Quase me entreguei a esse novo arranjo”, disse ela. Então algo mudou: «No ano passado fui a um nutricionista e ele disse-me que estava a fazer tudo mal, que a abordagem da dieta de privação estava errada. Ele me ensinou a comer 5 refeições por dia: café da manhã, almoço, jantar e dois lanches, sem pular nenhum. Eu me permito macarrão (50 gramas) ou melhor arroz, que adoro, não pão. Legumes, frutas e peixes. Às vezes eu escorrego, mas só às vezes. Em dois meses, recuperei 56 quilos. E eu me senti ótimo. Desde então, tenho estado muito em forma e me sinto energizado. Eu também tomo suplementos e nunca me senti melhor.”

nutrição, mas também atividade física. “Eu estava com medo na cara: porque eu tinha perdido peso, pensei que poderia ser perdido”, disse Lorella Cucarini. mas não. Então comecei duas atividades desafiadoras e divertidas: Ginástica (um exercício de peso corporal que melhora a força e a coordenação, usando apenas o peso do próprio corpo como ferramenta elétrica) e um treinamento metabólico (Para melhorar os sistemas cardiovascular e respiratório). Estou muito bem. Eu luto comigo em mim, que tenho 30 anos e ainda quero balançar o mundo; E uma pessoa lá fora, e eu tenho 57 anos, o que é mais razoável. O problema é a recuperação: a recuperação nessa idade é um pouco mais complicada.”

Lorella Cucarini diz que está feliz com este momento que eu tive e incentiva as mulheres a aproveitar o presente e não se arrepender do passado: “Cada estação da vida tem surpresas. Não adianta fazer comparações com 20 anos atrás. Ainda posso dar muito, estou convencido disso. Eu não entendo as mulheres que olham para trás.”

