Partenoplay, um fim de semana dedicado aos jogos na Città della Scienza

No Science City Convention Center, um final de semana repleto de diversão e entretenimento, nos dias 11 e 12 de março, com jogos, oficinas e eventos em …

no centro de convenções Cidade da Ciência Um fim de semana de diversão e diversão, dias 11 e 12 de março, com jogos, oficinas e eventos programados para a quinta edição do partenoplay Onde as atividades são abertas a todos gratuitamente, mediante reserva apenas no site.

Games Festival, que promoveuseção de bem-estar, que reúne dezenas de curiosidades sobre o napolitano e o campaniano, é um momento de encontro e discussão dedicado a jogadores de 5 a 99 anos: crianças, famílias e entusiastas. Um festival em que se põe à prova os efeitos do brincar nas pessoas, nas relações humanas e sociais, mas também na educação e na formação.

“Brincar é importante, é uma descoberta constante, inclusive dos próprios limites, e a possibilidade de superá-los, sozinho ou acompanhado, faz dele um momento de crescimento e de partilha que aproxima as famílias e torna os espaços urbanos melhores”, afirma o comissário de bem-estar. Lucas Trapani.

