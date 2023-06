Uma viagem multissensorial na pesquisa científica no Cnr – centenario.cnr.it

Exposição: Experiência multimédia “Science Done in 100”, dedicada à actividade de investigação do Conselho Nacional de Investigação. Caracteriza-se por ser narrativo, lúdico e ao mesmo tempo educativo, uma verdadeira viagem multissensorial e interativa no tempo e no espaço enriquecida por histórias, experiências, projetos e personalidades do mundo científico.

No dia 3 de julho será inaugurada na sede central do Cnr em P. le Aldo Moro às 18h00 esta instalação que pretende representar o passado e o presente, mas sobretudo o futuro do Cnr para um público muito vasto e diversificado.

Será apresentada a possibilidade de uma reflexão ampla sobre a história desta realidade institucional no panorama cultural nacional e internacional, e os significados e influências cuja existência a determinou e continua a determinar no progresso científico e civil.

A competência e a paixão da comunidade científica do Cnr serão representadas por ferramentas e linguagens inovadoras, capazes de transmitir com eficácia a mensagem da importância da pesquisa científica para o progresso da humanidade.

A instalação é composta por três telas posicionadas em semicírculo, de forma a envolver a visão do visitante em quase 360 ​​graus, uma mesa rotativa interativa e um astrolábio, contendo 11 figuras táteis que representam as palavras-chave do centenário e a história do Cnr.

Um grande mapa estelar dá as boas-vindas aos visitantes masculinos e femininos nas três telas imersivas; Com o giro livre do astrolábio, eles poderão interagir com formas/palavras-chave concretas e acessar as “galáxias” nos projetos do Cnr.