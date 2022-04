Milão, Plano do Campeonato Pioli. Ibra dá um exemplo: Mais duas horas na academia e mais de um parceiro o segue…

MilanNews.it

© Foto www.imagephotoagency.it

Após duas semanas de descanso para os compromissos da seleção, a Serie A retoma este fim de semana com um dia que pode dizer muito no Scudetto: o Milan estará ocupado em San Siro na noite de segunda-feira contra o Bologna e jogará com os resultados já conhecidos pelo Napoli e Inter, que enfrentam Atalanta e Juventus, respectivamente. Os rossoneri esperam ampliar a classificação e dar um pequeno empurrão aos candidatos ao título. Em tudo isso fica claro que seria essencial que Satanás derrotasse o Emilion.

scudto planejar – O Corriere della Sera informou esta manhã que o plano de campeonato de Stefano Pioli, que, para não pressionar sua jovem equipe, ainda não menciona o tricolor, está passando por um calendário dividido em duas partes: o Milan de fato terá que procure esticar o máximo possível nas próximas três rodadas do torneio são contra Bolonha, Turim e Gênova e, em seguida, tente gerenciar qualquer vantagem nas últimas cinco partidas contra Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo. Mas na Itália não há desafio fácil, como evidenciam os 12 pontos que o Diabo perdeu até agora contra os juniores, então você não precisa fazer cálculos e sempre entrar em campo com a atitude certa e a mentalidade certa.

Exemplo de IBRA Milanello acredita no Scudetto e nesta fase crucial um jogador vencedor como Zlatan Ibrahimovic pode desempenhar um papel fundamental. Ele não está no seu melhor, mas sabe muito bem que é o líder indiscutível desta equipe e que pode dar o exemplo mesmo fora de campo: ontem, de fato, após o treino matinal, o atacante sueco foi suspenso por alguns horas na academia para trabalho extra e parece que mais do que seus companheiros o seguiam. Por outro lado, Ibra sabe muito bem como ganhar o campeonato e é por isso que o mais novo quer segui-lo o máximo possível.