No caso, a taxa de não vacinação no concentrador é de 12 vezes – Saúde

A proteção da vacina contra o perigoso COVID-19 continua a aumentar: A taxa de cuidados intensivos nos não vacinados na Itália no mês passado foi de 6,7 por cem mil, enquanto nos vacinados há menos de seis meses 0,54 por cem mil, o que é 12 vezes menos. O ISS observa isso em seu relatório ampliado sobre a tendência epidemiológica que incorpora o monitoramento semanal.

Seis meses após o final do esquema de vacinação, A eficácia na prevenção do diagnóstico assintomático ou assintomático de COVID-19 cai de 72% para 40% em comparação com as vacinas. ” mãe A eficácia da vacinação na prevenção de casos de doença grave permanece alta. Para aqueles que foram vacinados com um curso completo de menos de seis meses, a taxa é de 91% em comparação com os vacinados, enquanto é de 81% para aqueles que foram vacinados com um curso completo de mais de seis meses em comparação com aqueles que não foram vacinados, lemos no relatório ampliado do número que integra o monitoramento da semana na Covid.

observado na semana passada Aumento da incidência em todas as faixas etárias, especialmente na população com menos de 12 anos, confirmou a tendência observada na semana anterior, com 27% dos casos diagnosticados na população em idade escolar. 51% dos casos em idade escolar foram diagnosticados na faixa etária de 6-11 anos e, nesse grupo, “o início na segunda semana de outubro mostra um aumento maior da incidência, com aumento nas últimas duas semanas”.

“A vacina é imprescindível, é a verdadeira chave para enfrentar esta temporada, sem vacina teremos agora números assustadores. Ontem batemos o recorde das terceiras doses – mais de 270 mil – até as primeiras doses aumentaram: por vários dias o número ficou entre 15 e 18 mil primeiras doses, e ontem chegamos a 25 mil ”, disse o ministro da Saúde Roberto Speranza Para Rai Radio1, convidado Zapping.

