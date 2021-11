Trinta anos após sua morte, ele estudou para o filósofo Gemonat na única escola que leva seu nome

Já se passaram 30 anos desde sua morte Ludovico Gemonat É 25 com o nome dele A única escola italiana com o nome do ilustre filósofo e matemático: Portanto, é uma dupla memória que o Instituto Superior Tradata festeja na segunda-feira, 29 de novembro, o aniversário da morte do brilhante cientista do conhecimento, o pai da filosofia da ciência na Itália. (Na foto está o professor Fabio Menazi)

para esta ocasião emSala de palestras na Gramsk RoadUm dos alunos de Geymonat mais bem-sucedidos me trará: Professor Fabio Menazzi Normal Filosofia da Ciência na Universidade de Insubria. O professor da Universidade de Varese, que é certamente uma das vozes de maior autoridade no mundo acadêmico italiano, apresentará os alunos do quarto e quinto semestres do Salão de banquetes a partir de Ciências Aplicadas Uma oportunidade de conhecer melhor a personalidade e o pensamento do pensador de Torino, que foi nomeado em 1956 como a primeira cátedra de Filosofia da Ciência da Península da Universidade Estadual de Milão.

A aula será apresentada pelo diretor da escola Adele Olgiati, ressaltando o valor do nome do instituto para Geymonat, nome que “convém resumir dois cursos que existem em nossa escola: o Itis, com seus diversos títulos, e a Escola Secundária de Ciências Aplicadas”. Como observa o diretor, “o filósofo piemontês, que merece grande elogio por lhe dar plena cidadania do conhecimento científico no contexto da cultura italiana, de fato trouxe à luz a estreita ligação que une teoria e prática, ciência e tecnologia”.

A presença do professor Menazi será especialmente importante: além de colaborar com o eminente pensador e editar a edição de muitos dos escritos de seu professor, e também de assinar publicações a ele dedicadas, o professor da Insubria tem Ele doou várias obras de Geymonat para a Escola Tradate anos atrás. É um valioso patrimônio cultural, à disposição de alunos e professores do ensino médio, que além do ensino médio possui quatro cursos técnicos: automação, comunicação, biotecnologia ambiental e eletrônica. O caminho, o último, no qual a experiência dos bots também está ativa.