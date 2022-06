Suar muito no verão pode ser irritante. E não apenas por uma questão relacional, mas também porque os problemas de pele já existentes muitas vezes são exacerbados.

Infelizmente, usar roupas claras feitas de tecidos naturais ajuda, mas até certo ponto. As temperaturas alcançadas até agora não deixam muito espaço para a possibilidade de um verão fresco e ameno. Doenças de pele de curso crônico ou recorrente, especialmente se caracterizadas por dermatite e esfoliação, tendem a recorrer. E muitas vezes reaparecem em sua versão mais sangrenta, acompanhada de uma coceira desagradável. Escusado será dizer que se coçar só piora a situação.

Felizmente, existem 3 remédios naturais e frutados que você deve evitar para acalmar a vermelhidão e restaurar o alívio. De fato, aqueles que desenvolvem esse tipo de distúrbio crônico da pele, que geralmente surge na psicossomática, devem tomar medidas específicas. Uma vez contratado, psoríase O indivíduo nunca sai. Ele desaparece e desaparece, pronto para retornar em períodos de estresse extremo e um sistema imunológico baixo. Também está associada com a função intestinal prejudicada. A combinação de suor e calor, no verão, pode torná-lo realmente insuportável.

A psoríase afeta principalmente a população adulta de ambos os sexos. Um dermatologista faz o diagnóstico com uma simples visita, pois é um distúrbio muito comum e reconhecível.

O folclore também liga o aparecimento da psoríase mais de perto às noites de lua cheia, quando as marés e as energias são amplificadas.

Além disso, reduzir os sintomas desse distúrbio pode ser simples com o uso de fisioterapia. Muitas vezes, em casos de recaída, são os dermatologistas que sugerem tratamentos alternativos, remédios naturais e comportamentos funcionais para você adotar.

3 remédios naturais e frutados para evitar aliviar esta irritante doença de pele que piora com suores de verão

O tratamento da psoríase deve começar com a nutrição. Na verdade, existem alguns alimentos nocivos que tendem a aumentar a erupção cutânea. Nightshades, que também são proibidos em macrobióticos, não são recomendados porque são considerados irritantes. Portanto, cuidado com tomates, batatas e berinjela. Mesmo alimentos afrodisíacos, mas alergênicos, como morangos, mariscos, lulas e álcool devem ser moderados.

Refrigerantes, farinha branca e açúcares refinados devem ser evitados. Estes são alimentos acidificados, que levam a um desequilíbrio do pH do corpo em direção ao valor ácido.

Para neutralizar o excesso de acidez no pH, responsável pela inflamação que se reflete na psoríase, devem ser adotados tratamentos básicos. De todos os conhecidos, o mais famoso e caro é o clássico copo de água morna com limão pela manhã assim que você acorda. É provável que também existam suplementos específicos à base de citrato no mercado, com efeitos primários no pH.

Qualquer que seja a opção escolhida, é necessário realizar esses gestos acordados e em jejum para potencializar seus efeitos.

É importante limpar profundamente o seu corpo para reduzir o aparecimento de uma nova psoríase. Os órgãos a focar são o cólon e o fígado. Para a limpeza do cólon, é uma boa ideia adquirir o hábito de fazer um enema em casa de vez em quando. Por outro lado, a regeneração do fígado é suficiente para se livrar do álcool e tomar remédios à base de plantas. É bom preferir tomar alcachofras e também chás de ervas à base de dente de leão, cavalinha, açafrão e urtiga.

Sugestões de leitura

Como remédios naturais para dormir, as três plantas ornamentais espalhadas nos jardins italianos são excelentes, e a terceira vai surpreender muitos