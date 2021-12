Ciência intervém para melhorar o desempenho dos atletas do Amatori Serafini – Corriere Peligno

Sulmona, 2 de dezembro– Nos métodos de esporte e rendimento que estão intimamente relacionados às diferentes disciplinas do atletismo, percebeu-se que as habilidades técnicas dos treinadores e os vários conhecimentos na formulação de programas já não são suficientes, e agora em nossa opinião também são necessários trabalhar de mãos dadas com a ciência, esta parte que serve para aumentar as habilidades competitivas de cada jovem atleta, e portanto será o lado científico que deverá vir em seu socorro e destacar claramente as qualidades específicas do treinamento, excluindo claramente todos os falhas relacionadas ao descontentamento. Técnicos e que surgem especificamente inevitavelmente durante a programação sazonal.

Setor técnico Da ASD Amatori Atletica Serafini, Também antecipando os protocolos de desempenho que no passado haviam levado muitos jovens da empresa a vestir a camisa azul, eles estabeleceram uma profunda colaboração com a Dra. Lucia de Stefanes, uma Bióloga Nutricional, para explorar melhorias com ela e seus métodos de equipe, uma atleta pode alcançar através de treinamento planejado, com base científica e nutricional. Nas fotos você pode ver o jovem corredor promissor Serena Di Renzo Ela passou, nos últimos dias, por um teste que só foi organizado para ela e cuidadosamente seguido Stefano Mozzello.

“Como biólogo de nutrição esportiva – Lucia de Stefanis disse: Estou muito feliz por fazer parte da equipe que acompanha Serena Di Renzo em sua trajetória de crescimento como atleta. Já trabalhei e trabalhei com atletas de Livorno. Graças à escala de bioimpedância INBODY570 e ao METABOLÍMETRO PNOE, pude descobrir a composição corporal de Serena e também como ela queima energia durante o treinamento. Esta é apenas a primeira fase de preparação, e será interessante ver como esta pista acompanhará este atleta nas próximas competições indoor. “