Monkeypox, 22 casos foram registrados até agora em nosso ATS

Dados distritais sobre casos de varíola dos macacos. Em todos os 328 casos na Lombardia

Em Ats Brianza (Lecco-Monza) há 22 casos confirmados. Vacinas começam em setembro

LECCO – A partir de 24 de agosto, casos de varíola 328 desde o início da epidemia na Lombardia. A Região transmite isso em nota relativa publicando dados sobre a doença.

A maioria dos casos lombardos diz respeito à província de Milão, que na verdade é 232 (71%). eu em vez disso 22 registrados nas terras de ATS Brianza ou nas províncias de Monza e Lecco; Especificamente, eles foram finalmente encontrados …

Outros 22 casos ocorreram entre Como e Varese (ATS Insubria), 18 anos, na região de Bérgamo. As faixas etárias mais envolvidas, explicadas pela região, foram 30-39 anos (152 casos, 46%), 40-49 anos (91, 28%), 20-29 anos (50, 15%).

A vacinação começou na região da Lombardia em 10 de agosto e resultou em 23 de agosto 1531 pessoas foram vacinadas. A atividade de vacinação será retomada a partir de 1º de setembro. O Ministério da Saúde fornecerá mais 2.840 ampolas da vacina “Jynneos” para a região da Lombardia, além das primeiras 2.000 ampolas recebidas na primeira semana de agosto, com reservas abertas a partir do décimo dia.

A partir de quinta-feira de manhã, através do registo online no portal (é necessário o código fiscal e o cartão regional de saúde), será então possível marcar uma vacinação no seguinte link: https://prenotasalute.regione.lombardia.it

Para quem é a vacina?

O espetáculo, de acordo com uma nota da região, é para homens e pessoas transexuais, residentes ou moradores da Lombardia, que tenham relações sexuais com homens (HSH) e que tenham se envolvido em comportamentos sexuais de risco.

As vacinas serão administradas nos “centros de vacinação” designados pela ATS em cada município e nos “Centros de Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (Centros IST/MTS)” na Lombardia ASST/IRCCS, já participantes.

Antes da vacinação, o médico fará anamnese para verificar a presença de contraindicações e o cumprimento das exigências estabelecidas pelo Ministério da Saúde, com base nos dados do sujeito. As pessoas que foram vacinadas contra a varíola na infância poderão marcar (será feita apenas uma dose de acordo com as indicações nacionais) e da mesma forma as pessoas que receberam uma primeira dose no estrangeiro podem marcar para completar o curso.

Catapora, quais são os sintomas?

O Ministério da Saúde explica que a varíola pode se apresentar clinicamente de uma forma diferente: Algumas pessoas têm sintomas levese, raramente, assintomáticos, outros podem desenvolver sintomas mais graves e, portanto, necessitar de hospitalização.

Os sintomas comuns da varíola dos macacos incluem Febre, sonolência, dores no corpo e dor de cabeça. A erupção geralmente aparece um a três dias após o início da febre Mas também pode ocorrer antes que os sintomas gerais apareçam. Acomete principalmente as áreas anogenitais, tronco, braços e pernas, face, palmas das mãos e plantas dos pés, às vezes as lesões podem ser raras e/ou limitadas apenas aos genitais ou áreas perianais. Em 5% dos casos, o aparecimento dos primórdios pode ser representado por lesões ao nível da cavidade orofaríngea. As lesões cutâneas geralmente aparecem como máculas que tendem a se desenvolver em pápulas, vesículas, bolhas e crostas.

Os sintomas geralmente duram de duas a três semanas Geralmente desaparece por conta própria ou com cuidados de suporte, como analgésicos ou analgésicos. O período contagioso deve ser observado desde o início dos primeiros sintomas até que todas as lesões tenham crostas e nova pele se forme.

Como se move?

Também do ministério eles explicaram que a pessoa sofre de varíola É contagiosa desde o início dos sintomas prodrômicos até a queda das escamas De todas as lesões e a formação de nova pele.

O envio pode ser feito através contato físico próximo (face a face, pele a pele, boca a boca ou boca a pele), incluindo atividade sexual com uma pessoa infectada e fluidos corporais ou lesões cutâneas. Ainda não se sabe se o vírus pode ser transmitido sexualmente através de fluidos genitais.

O vírus pode ser transmitido Mesmo de coisas contaminadas Como roupas, roupas de cama, toalhas, talheres, aparelhos eletrônicos e superfícies. Úlceras, lesões ou feridas na boca podem ser contagiosas, e o vírus pode se espalhar por contato direto com a boca, gotículas respiratórias e, possivelmente, por aerossóis de curto prazo.

O vírus também pode se espalhar Da gestante ao feto, Após o nascimento por contato pele a pele, ou de um pai infectado para um bebê ou criança por contato próximo.

pessoas que estão em contato próximo, Incluindo profissionais de saúde, familiares e parceiros sexuais, eles estão em maior risco de infecção.