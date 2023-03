Você dorme mal? Um alerta que não deve ser subestimado: você pode estar passando por isso

Você dorme pouco e mal? A insônia se tornou um problema constante e você não conhece suas causas? Preste atenção aos sintomas, pois eles podem ser um alarme enviado pelo seu corpo para alertá-lo sobre uma “anomalia”.

O organismo é uma máquina perfeita, uma engrenagem sofisticada capaz de “alarmar” os sistemas de controle quando algo não está funcionando na direção certa. Aqui, então, o chamado peep-out “espiões” Sem sintomas. A insônia é um desses fatores e pode surgir de vários fatores, mas em geral tendemos a subestimar a importância de uma causa específica.

Existem milhões de pessoas no mundo que lidam com eles todas as noites insônia. As causas desta condição podem ser psicológicas e físicas (em alguns casos, ambas estão presentes). Geralmente ocorre devido a períodos de alto estresse e nervosismo, por exemplo, luto ou problemas relacionados ao trabalho.

Não é incomum que as pessoas tenham problemas para dormir nessas condições. Então, o que você faz nessa situação? A primeira coisa é evitar o DIY, especialmente se a insônia for uma ocorrência constante. Na verdade, a solução sempre deve ser buscada com a ajuda de um médico que possa descartar causas orgânicas ou causas contribuintes.

Se você também dorme mal, este é um alerta claro: cuidado

Por isso, é necessário estar atento aos sintomas para reencontrar a serenidade.Não é segredo que a falta de sono tem um impacto negativo na qualidade de vida. A insônia, especialmente se ocorrer novamente, é perigosa diminuição da concentração e memória e aumento do hormônio do estresse, Gerando frustração e nervosismo. Você já se perguntou quais são os fatores Com base em sono inquieto ou completamente ausente?

Poucos percebem isso, mas muitas vezes essa condição é um efeito único Deficiência de vitamina. Para superar esse problema, deve-se partir de uma alimentação adequada, dando preferência a alimentos sazonais, saudáveis ​​e ricos em propriedades benéficas;

Para superar esse problema, deve-se partir de uma alimentação adequada, dando preferência a alimentos sazonais, saudáveis ​​e ricos em propriedades benéficas; Outra razão específica para o aparecimento da insônia pode ser encontrada na presença de certas doenças, como, por exemplo, as que afetam Tireoide. Por este motivo, é sempre necessário consultar um médico.

Se o profissional, por meio de exames específicos e de sua experiência, quiser descartar doenças físicas e garantir que as dificuldades para dormir sejam causadas apenas por fatores psicológicos, um especialista em saúde mental deve ser consultado.