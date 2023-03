Contribuição das mulheres para a ciência • AVIGLIAN @ news

Em encontro organizado pela Circolaremente, a pesquisadora Emiliana Losma falará no dia 8 de março sobre mulheres que contribuíram com descobertas relevantes para a produção científica do século XX.

Por ocasião do Dia Internacional dos Direitos da Mulher, a Associação Circularly propõe uma reunião a ser realizada na quarta-feira, 8 de março, às 20h45, na Sala Daniele Bertotto (Escola Preparatória Defendente Ferrari Via Cavalieri di Vittorio Veneto 3 Avigliana) intitulada “Quando a ciência é feminina. A contribuição das mulheres para a ciência”. Emiliana Lusma, pesquisadora da produção histórica e cultural das mulheres, especialmente no campo científico, falará.

Através da sua contribuição poderemos conhecer algumas daquelas mulheres que lutaram contra os estereótipos e a exclusão da legislação, dando origem a verdadeiras inovações, muitas vezes não reconhecidas, mas que deram resultados importantes na produção científica do século XX. A partir deste encontro, o CircolarMente pretende lançar no próximo ano outras iniciativas que possam envolver professores e alunos interessados ​​em explorar o património cultural que ainda hoje pesa sobre as mulheres.