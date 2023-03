Nota da Casa Branca sobre o estado de saúde do presidente dos EUA

Joe Biden pode ser exposto aOperação para remover câncer de pele Diagnosticado durante uma verificação de saúde de rotina. É o que revelou a Casa Branca, que informou a todos em nota recebida pela BBC sobre o resultado da intervenção a que foi submetido o Presidente norte-americano.





Biden fez cirurgia de tumor, como ele está?

Presidente dos Estados Unidos Joe Biden Foi lançado em 16 de fevereiro de 2023, Mas só agora a notícia foi divulgada pela Casa Branca. De Washington, eles disseram que o homem de 80 anos de Scranton havia passado por uma cirurgia em favor Remoção de tecido canceroso no peito.

“Todo o tecido cancerígeno foi removido e nenhum tratamento adicional é necessário”, disse o médico de Biden, Kevin O’Connor. O médico então revelou que Biden “continuará a fazer exames dermatológicos como parte de seus cuidados de saúde contínuos”.

De acordo com o último exame em fevereiro, Joe Biden ele está bem agora A Casa Branca disse que ele estava com boa saúde e “apto para o serviço“.





Câncer de pele Joe Biden

Kevin O’Connor, médico de Biden, disse que a lesão foi removida do peito de Biden em 16 de fevereiro no Walter Reed National Military Medical Center. Região “bem curadoDesde a biópsia, não haverá mais preocupações com a saúde de Biden.

O presidente dos Estados Unidos removeu o carcinoma basocelular, que geralmente não se espalha ou metastatiza A forma mais comum de câncer de pele nos Estados UnidosDe acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Ela cresce lentamente, é tratável e causa poucos danos se tratada precocemente.





Biden ausente da coroação de Charles III?

Enquanto isso, notícias se espalham do Reino Unido que vê o presidente americano como protagonista. Segundo relatos da Time, de fato, o inquilino da Casa Branca Não pode comparecer às cerimônias de coroação de Charles III.

A cerimónia está marcada para 6 de maio, os convites oficiais serão enviados aos chefes de estado e de governo em abril, mas segundo rumores, o velho de 80 anos não poderá partir para a Grã-Bretanha. Em caso de não comparecimento, Biden seguirá o exemplo de Dwight Eisenhower, que não esteve presente na coroação da rainha Elizabeth II em junho de 1953.