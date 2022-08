Ciências. O primeiro feto de rato artificial com coração batendo.

O embrião do camundongo se desenvolveu por oito dias e meio, o que é um recorde. Pedra angular

Ele tem o primeiro embrião artificial de camundongo que atingiu o desenvolvimento recorde de 8,5 dias, com cérebro e coração batendo: é um laboratório vivo para entender o fracasso de algumas gestações e estudar doenças sem fazer testes em animais.

O estudo foi publicado na Nature por um grupo de pesquisadores da Universidade de Cambridge liderados por Magdalena Zernica Goetz, com Gianluca Amadi (Universidade de Cambridge e Pádua) e Charlotte Handford do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech).

Em 2017, o mesmo grupo de pesquisa obteve o primeiro embrião artificial a partir de células-tronco embrionárias. Até então era um embrião de camundongo, mas não era capaz de passar por todas as fases de desenvolvimento.

Nesse novo experimento, foi utilizada uma mistura de células-tronco embrionárias, as células marrons necessárias para nutrir o embrião (trofoblasto) e as células extraembrionárias (ETiX), todas de camundongos. A grande diferença, em relação a 2017, é que os pesquisadores conseguiram fazer as células conversarem umas com as outras, para que se montassem automaticamente, sem a necessidade de estímulos externos.

O feto se desenvolve por oito dias e meio, resultando na formação de uma estrutura complexa e diferenciada que inclui certas áreas do cérebro, o tubo neural que dá origem ao sistema nervoso, estrutura semelhante ao coração pulsante. Outros são semelhantes aos intestinos.

Um laboratório vivo em miniatura

Nesse laboratório vivo real, em miniatura, os pesquisadores também mostraram que podiam reproduzir as características observadas nos chamados camundongos lab-knockout, ou seja, desprovidos do gene para estudar características fisiológicas ou causas de doenças.

Enquanto isso, o Caltech informa que o mesmo grupo de pesquisa está trabalhando em um modelo de embrião humano semelhante a um camundongo recém-obtido e o objetivo é poder entender etapas críticas no desenvolvimento embrionário que são impossíveis de observar em embriões humanos reais.

Se a técnica que está sendo testada em camundongos no futuro também funcionar com células-tronco humanas, dizem os pesquisadores, seria possível construir órgãos para transplante em pacientes na lista de espera do laboratório.

“Há muitas pessoas no mundo esperando anos por um transplante”, diz Zernica Goetz. “O que torna nosso trabalho tão empolgante é que o conhecimento resultante pode ser usado para cultivar órgãos humanos artificiais para salvar vidas no futuro”. Ele conclui que os transplantes “também ajudarão a entender como melhorá-los e tratá-los de forma mais eficaz”.

