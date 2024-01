Temperatura recorde, regras de IA, eleição: 2024 para a ciência

O pico recorde de calor devido à passagem do El Niño, a corrida para estabelecer regras para a inteligência artificial (IA) e muitas questões em aberto sobre as repercussões que as eleições na Europa e nos Estados Unidos poderiam ter para a ciência: são elas, segundo a revista A ciência, alguns aspectos que não devem ser esquecidos no ano que acaba de começar, juntamente com os receios de possíveis atrasos no projecto de fusão nuclear e o fascínio da missão destinada a Europa, a lua de Júpiter que esconde um oceano subgelo que poderá acolher vida.

Os especialistas científicos olham com preocupação para a passagem do El Niño, que nos próximos meses poderá ajudar a elevar, pela primeira vez, a temperatura média global da superfície 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Existem também preocupações relativamente aos resultados eleitorais na Europa, especialmente devido ao risco de um abrandamento na transição energética, e nos Estados Unidos, porque o novo presidente dos EUA definirá políticas sobre muitas questões relacionadas com a ciência, como o clima , a pandemia e a inovação.

A nova data de conclusão do ITER, o projeto internacional centrado na fusão nuclear como fonte de energia limpa, está prevista para ser anunciada em 2024. Também são esperados os resultados de experiências sobre Long Covid e dados sobre a eficácia de mosquitos geneticamente modificados em combate à propagação da dengue e os resultados de novas análises sobre a massa das partículas mais evasivas do universo, os neutrinos. Finalmente, em Outubro, a missão Europa Clipper da NASA, que custou pelo menos 5 mil milhões de dólares, foi lançada e dirigiu-se para Europa, uma das maiores luas de Júpiter, com uma crosta gelada que esconde um oceano salgado.