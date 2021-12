Essas atividades diárias queimam mais calorias e podem reduzir a obesidade mais rapidamente, mas também reduzem o colesterol e os triglicerídeos.

Obesidade e colesterol alto são problemas de saúde que afetam a maioria dos italianos. Infelizmente, muitas pessoas subestimam o problema ou tendem a esquecê-lo, especialmente quando ele é discutido. O colesterol é uma das causas dos problemas cardiovasculares. Na verdade, os níveis de colesterol LDL no sangue aumentam o risco de desenvolver aterosclerose ou o acúmulo excessivo de gorduras nas artérias. Portanto, controlar o colesterol ruim é uma obrigação para quem quer evitar os riscos de desenvolver doenças cardiovasculares. Os exames de sangue regulares sãoA única maneira de realmente controlar o colesterol ruim e os triglicerídeos. Doar sangue pode ser uma solução não apenas benéfica, mas também ética.

Mas não basta manter o colesterol sob controle, é preciso também mantê-lo abaixo do nível de advertência. Para manter o colesterol ruim e os triglicerídeos dentro da norma, é necessário trabalhar em duas alavancas, nutrição e atividade física. A medicina nos ensina que a verdadeira prevenção do colesterol ruim passa pela mesa. Comer uma dieta saudável com baixo teor de gordura ajuda a manter baixos os níveis de colesterol LDL e triglicerídeos. Alguns alimentos são mais adequados do que outros para atingir esse objetivo. por exemplo Para ajudar a manter o colesterol baixo de forma natural, aqui estão 5 soluções divertidas e deliciosas.

Outra forma de tirar os riscos da obesidade, do colesterol e dos triglicerídeos é fazendo atividade física. Todo mundo pensa que se exercitar significa apenas ir à academia, correr ou praticar esportes. Não que seja fisicamente ativo significa mover-se o dia todo. Por exemplo, uma pessoa que se exercita enquanto caminha para o escritório e Ele caminha Ajuda a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Mas existem muitas outras atividades físicas que fazemos todos os dias que ajudam a queimar calorias e, assim, combater a obesidade, o colesterol alto e os triglicerídeos.

Caminhar simplesmente permite que você queime calorias. As Diretrizes de Alimentação Saudável da Presidência nos dizem quantas calorias são queimadas em algumas atividades diárias. Por exemplo, caminhar lentamente queima cerca de 3 calorias por minuto (2,5 para uma mulher e 3,3 para um homem). Se caminharmos rápido, as calorias queimadas aumentam para 4,4 nos homens e 3,5 nas mulheres. Quem quer consumir mais calorias deve subir as escadas o máximo de vezes possível e esquecer o elevador. Subir escadas faz com que o homem perca 5,8 calorias por minuto e a mulher 4,5 calorias por minuto. Quem tinha jardim quando estava arando queima 5,1 calorias por minuto para os homens e 4,0 para as mulheres.

Perder peso mesmo estando parado?

Na vida diária normal, essas atividades diárias queimam mais calorias e podem reduzir a obesidade mais rapidamente, mas também reduzem o colesterol e os triglicerídeos. Por outro lado, nos esportes, jogar golfe queima 5 calorias por minuto para os homens e 4 calorias para as mulheres. O futebol consome 9,3 calorias para homens e 7,3 calorias para mulheres. Os nadadores de estilo livre consomem 7,7 calorias para homens e 6,7 calorias para mulheres, sempre por minuto.

Finalmente, pode parecer pouco razoável, mas você queima calorias mesmo enquanto espera pela parada do bonde. Na verdade, de acordo com as Diretrizes de Alimentação Saudável, um homem sedentário queima 1,6 calorias por minuto e uma mulher 1,3 calorias.

