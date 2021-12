Co-inovação a serviço da ciência? por suas ideias!

Temos 63% deles na França, com uma taxa de crescimento de 20% ao ano … Coisas conectadas invadiram nosso cotidiano, nossas ilusões e às vezes nossos medos. Que papel a co-inovação pode desempenhar em projetá-los da melhor maneira possível e responder a questões de segurança ou desenvolvimento sustentável? Este é o ponto central da investigação conduzida conjuntamente por Futura e EDF Pulse & You.

Ela também estará interessada em você

[EN VIDÉO] A ética da Internet das coisas levanta questões A prevalência da Internet das Coisas está aumentando em nossas vidas diárias. Coisas conectadas tornam a vida mais fácil para nós em ambientes médicos e domésticos … mas elas transmitem grandes quantidades de dados e levantam questões éticas.

co-inovação, ou inteligência Coletivamente, eles estão experimentando um florescimento cada vez mais importante de organizações. Certamente porque reuniu uma comunidade de usuários finais ou atores nela sistema ambiental Muitas vezes surgem novas soluções graças à experiência de todos. Em questões-chave, como objetos conectados, a inteligência coletiva pode ter o efeito de torná-los mais social e ecologicamente virtuosos?

Referendo Por isso, foi projetado em colaboração com Impulse EDF e você Uma melhor compreensão de como a ciência colaborativa e a troca de ideias podem promover o empreendedorismo e a inovação. Como você acha que a co-inovação pode ou deve estar envolvida? Como eu posso fazer? Suas respostas irão alimentar a primeira revisão de pesquisa Futura para entender o mundo em turbulência … As ideias mais relevantes serão publicadas e os primeiros 100 participantes receberão a cópia exclusiva!

10000 Pulsar, Campanha 100, Idéia 60mila

A cocriação é o dia a dia da EDF Pulse & You e de sua comunidade. Por 5 anos agoraSpringers compartilham seus pensamentos e interagem com sugestões da EDF e de outros participantes para imaginar produtos e Serviços do Amanhã. Os gerentes de projeto da EDF, startups, indivíduos e todos os membros da comunidade podem compartilhar suas experiências e pensamentos sobre tópicos relacionados ao conforto do lar, turno ativo E elétrica e assim ver seus projetos virarem realidade. Desde o seu lançamento, EDF Pulse & You recolheu mais de 10.000 latejar Lançado em toda a França mais de 100 campanhas e mais de 60.000 Ideias Comentários já foram compartilhados na plataforma.

co-gestão da inovação

Uma dinâmica entusiasta e produtiva que Futura quis reunir no desejo de tornar a ciência e essas questões acessíveis a todos. ” À luz dessas qualidades, a conexão com os motivos parece óbvia para nós.Gaël Le Boulch, chefe de inovação aberta para clientes individuais da EDF explica. Estamos convencidos do interesse co-inovação. Mas … e se pudéssemos ajudar a ciência também? Esse é o grande problema, essa ambição que esperamos compartilhar hoje com essa campanha. A Futura parece-nos o parceiro ideal para impulsionar e potencializar resultados. Seus teclados também! Suas primeiras ideias são ótimas! Como sempre, vamos embora! »Quer você seja um especialista, casual ou iniciante, sua opinião é importante!