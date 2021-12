Além de combater o colesterol ruim, este amado vegetal de outono ajuda a prevenir a cistite e a retenção de água.

A abóbora definitivamente ocupa o centro das atenções em uma grande variedade de frutas e vegetais da estação. A cor viva e o formato arredondado tornam-no verdadeiramente icônico, enquanto o sabor envolvente o torna o protagonista absoluto da mesa.

Abóbora na culinária e cosméticos

Já nos certificamos de que ele se adapta bem à criação de receitas doces NS Salada, que vão ao encontro das expectativas de todos os gostos, mesmo dos mais requintados.

Além disso, seu alto teor de vitaminas o torna um ingrediente ideal não só na cozinha, mas também no campo da cosmetologia.

É frequentemente usado na preparação de máscaras nutritivas e Pacotes de restauração capilar.

Benefícios da abóbora para a saúde

No entanto, no campo da medicina, a abóbora provavelmente expressa seu potencial máximo.

Poucas pessoas sabem, mas além de combater o colesterol ruim, essa amada leguminosa de outono ajuda a prevenir a cistite e a retenção de líquidos.

A polpa é rica em vitaminas e antioxidantes

Vamos começar analisando os benefícios da polpa, que é o componente desse vegetal que costumamos consumir.

Em primeiro lugar, é uma fonte de poderosos antioxidantes, valiosos para fortalecer o sistema imunológico, mas também úteis para manter uma pele jovem e saudável.

No entanto, as vitaminas A e C não são o único fortalecimento da polpa, que tem a vantagem de ser composta em grande parte por água.

Por isso, principalmente para as mulheres, a abóbora provará ser uma aliada válida na luta contra o incômodo problema da retenção de água.

Finalmente, por ter baixo teor de açúcar e, portanto, baixo teor de calorias, pode ser facilmente incluído na dieta dos diabéticos.

No entanto, a polpa não é apenas uma mina de nutrientes – as sementes também são ricas em vitaminas e minerais.

Sementes de abóbora contra cistite e colesterol

É por isso que eles serão capazes de fazer um trabalho útil voltado para a prevenção de doenças do trato urinário, incluindo cistite.

Além disso, as próprias sementes contêm boas quantidades de ômega-6, ácidos graxos de origem vegetal que são benéficos para a redução do colesterol..

Para começar, as sementes podem ser comidas cruas ou torradas em uma frigideira antiaderente, após serem lavadas e secas. Depois de pronto, é perfeito para guarnecer sopas, saladas ou até iogurtes.