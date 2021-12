De academias a sociedades científicas

O último século revolucionou o campo de confronto entre pesquisadores e clínicos, ou seja, a forma como a ciência é praticada. A mudança traz consigo uma série de problemas éticos, começando com a tendência sindical de algumas sociedades científicas

A comparação científica surge no contexto de “academias” cujo objetivo é a cooperação e troca de informações entre cientistas através do campo de discussão de suas teorias: esta origem atesta o compartilhamento do valor moral da busca pela verdade, bem como o uso como aplicar suas próprias idéias e a possibilidade de revelar comparação entre pares ou falhas serão reveladas Ou erros empíricos ou inconsistências na teoria. O valor da interpretação da realidade não é mais confiado à autoridade do apoiador, e ao mesmo tempo torna-se possível questionar até mesmo os dados empíricos: o método galileu é incorporado e complementado.

Além disso, a disseminação do conhecimento é incentivada; De fato, a literatura acadêmica começa com a atuação das academias: a publicação ocorre por meio da apresentação do próprio trabalho, seguida da discussão com outros acadêmicos e, em seguida, a impressão dos anais da Academia levando em conta as observações que surgiram no interior debate. Esse processo tende a garantir que a qualidade das observações, teorias e dados sejam comunicados a todas as partes interessadas e promove a ética da pesquisa sem fins de interesse próprio.

Observe que o pedido de adesão à Academia é cuidadosamente examinado pelos membros da Academia, a fim de garantir que os membros sejam honestos, honrados, eficientes e, acima de tudo, tenham realizado atividades que têm o potencial de aumentar o conhecimento. Portanto, não há tendência de aumento do número de membros. Atualmente, ao contrário, as sociedades científicas, com raras exceções, tendem a buscar incentivar a admissão de novos membros, às vezes em detrimento da qualificação dos candidatos. Aqui emerge o conflito moral entre a possibilidade de pré-selecionar seguidores, talvez com base em critérios subjetivos, e o perigo de expandir a adesão a pessoas cientificamente não confiáveis.

tudo mudou

No final do século passado, surgiu o processo que levou à transformação da transferência de resultados científicos para o indivíduo da comunicação verbal, no contexto de um encontro ou congresso organizado pela Academia, para a comunicação escrita por meio de revistas e livros. Para um fim. Esse processo teve dois resultados principais.

Em primeiro lugar, enquanto a obra foi avaliada em um contexto aberto e com a possibilidade de discutir o que o autor sugeria antes da publicação da obra, o julgamento anônimo agora tem um diálogo indireto com o autor e pode ser enganado: não há raros casos em que não foi possível replicar os resultados de trabalhos também publicados em periódicos importantes. Ressalta-se, ainda, que o aumento do número de periódicos tem ocasionado buscas esporádicas de pareceristas, podendo, não raro, o examinador do trabalho não ser especialista naquele campo específico de pesquisa.

A segunda consequência fez com que as academias perdessem sua autoridade no que diz respeito à avaliação e reputação do mundo individual: isso cada vez mais se tornou uma função de trabalhos publicados e um novo desenvolvimento ocorreu nas últimas décadas do século com o advento dos indicadores quantitativos aplicados à trabalhos produzidos pelo mundo individual ou pelas revistas em que os trabalhos foram publicados. Na verdade, passamos de uma avaliação qualitativa da atividade de uma pessoa para uma descoberta quantitativa do que foi realizado. As implicações éticas dessa mudança são claras e não devem ser subestimadas.

Prós e contras de superespecialistas

Outro elemento da mudança foi a transição de uma instituição que acolhe cientistas de diferentes áreas científicas, não raro com uma mistura do que hoje se chama de soft sciences com hard sciences, para o desenvolvimento de associações, não surpreendentemente chamadas de “comunidades”, entre os cientistas. pertencer exclusivamente a um ramo dos ramos do conhecimento. Isso produziu um novo fenômeno: a proliferação de comunidades científicas em relação à fragmentação do conhecimento e o desejo de criar ambientes homogêneos, a exemplo do que Thomas Khun explicou em relação à defesa do modelo teórico.

O exposto acima não é moralmente errado em si mesmo, se é que poderia ser impróprio, porque tende a distorcer a singularidade da pesquisa científica e a censura desenvolve novas hipóteses explicativas da realidade, tornando difícil para os inovadores propagá-las.

Mais eticamente questionável torna-se o perigo de que os objetivos profissionais ou, em geral, a defesa (e talvez a invasão) dos espaços profissionais sindicais de seus membros se tornem parte dos negócios dessas novas sociedades científicas. Ou seja, passamos da defesa do que Lakatos chamou de núcleo teórico, para a defesa das posições de poder (pequeno ou grande) daqueles que se referem à comunidade. O que queremos enfatizar aqui não é uma crítica ao procedimento, mas o fato de ele ser realizado não por aqueles que deveriam fazê-lo institucionalmente (sindicatos, grupos de pressão, clubes relevantes), mas por aqueles que se apresentam com pesquisas e os papel da verificação Realidade objetiva (científica).

Um certo aspecto que vale a pena considerar são as áreas de pesquisa que surgiram apenas recentemente: neste caso, o surgimento ou nascimento de novos grupos de pesquisadores na forma de uma comunidade científica advém da dificuldade de ter espaço no pai. Empresa pela produção relativamente pequena do novo campo de pesquisa, e pelo desejo de ter espaço para se apoiar e trocar ideias entre pares (o que é difícil em uma grande comunidade científica dominada por algumas figuras de referência, talvez com importantes papéis acadêmicos e longa experiência). Por outro lado, a necessidade prática de desenvolver uma área de interesse gera de imediato os riscos de transformar a comunidade científica em lobby sindical.

O novo modelo para sociedades científicas

Resumindo o que foi dito até agora, podemos dizer que ao longo do tempo houve uma mudança na natureza das instituições acadêmicas de debate acadêmico, um lugar de discussão de ideias entre pesquisadores que se reconhecem mutuamente que são dignos de pertencer à mesma. , de uma associação de pessoas que têm interesses comuns em um determinado campo de pesquisa.

Isso contrariava moralmente os padrões éticos do consentimento dos associados em aderir a um estatuto federal (os estatutos da comunidade científica), mas muitas vezes não são lidos pelos colaboradores.

Também do ponto de vista de transmitir desenvolvimentos na ciência, houve uma mudança fundamental: a Academia submeteu teorias e descobertas à verificação / discussão por todos (ou quase) todos os especialistas na área e muitas vezes também forneceu uma avaliação ética do trabalho antes da publicação , enquanto a verificação da pré-publicação é atualmente confiada a muito poucos juízes, deixando a avaliação da ‘verdade’ do que foi publicado para o experimento de pós-publicação e o julgamento ético dos especialistas do Comitê de Bioética, desconectados da comunidade científica, pré -avaliar o plano experimental. Enquanto no primeiro caso pode haver risco de censura (especialmente para trabalhos altamente inovadores), no segundo caso erros ou mentiras podem escapar aos juízes: pense no artigo sobre autismo e vacinas, que embora retirado ainda é citado pelo cracking de antídotos;

Em suma, parece que, com pouquíssimas exceções (Lincei, Crusca), as academias completaram seu ciclo de vida, os métodos de comunicação cognitiva tomaram outros rumos e seu desenvolvimento nas sociedades científicas levou à fragmentação e à criação do conhecimento. O (s) problema (s) de identidade das próprias empresas.

Sugestão de desenvolvimento

Tendo em conta a evolução histórica, podem ser apresentadas algumas propostas para desenvolver o papel das sociedades científicas actuais, a começar pela alteração dos estatutos que caracterizam a denominação de empresa privada, as vertentes da formação no domínio social e sindical específica da disciplina especial dos seus membros, deixando assim a actividade sindical e a formação, prerrogativa das organizações laborais e das instituições universitárias, fora do seu âmbito de actuação.

Considerando que a pesquisa acadêmica está atualmente aumentando de forma colaborativa e muito além da subdivisão em disciplinas específicas, restaurar a natureza original do “centro de pensamento” e a comparação interacademia poderia se desenvolver de acordo com formas semelhantes às agora comumente usadas no campo da programação de computadores: não Alguém que participou ou participou de uma Hacker Conference ou Def Con não consegue perceber como há uma interação contínua entre o público e os palestrantes (todos convidados com base no que implementaram de interesse) que vai além das apresentações, embora altamente originais e inovadoras, para envolver os participantes em competições de habilidade em Identificar erros no trabalho dos participantes ou mesmo nas credenciais dos participantes.

Essas conferências fazem parte da existência da atividade da comunidade (acadêmica?) Que interage ao longo do tempo, contribui para a resolução de problemas e envolve especialistas que, sintetizando seus trabalhos, integram e corrigem a produção de outros. A estrutura, que é uma área comum na rede (por exemplo, Github) em que a contribuição é depositada, algumas regras precisas para o uso deste domínio e um padrão geral que pode ser resumido no slogan “O compartilhamento está aberto a todos aqueles que têm aprendeu a interagir dando uma contribuição e todo aquele que não é expulso segue as regras ou tem comportamento fraudulento ”, pode ser facilmente adaptado ao propósito científico e às implicações clínicas da pesquisa.

Em um mundo utópico, com a contribuição do mérito, comunidades de cientistas pesquisadores (clínicos e não clínicos) podem ser geradas, capazes de avançar o conhecimento compartilhando suas habilidades, planejando estudos colaborativos e explorando a interação entre o básico, organizacional e estatístico Habilidades. Clínica, TI e Criatividade.

Cesar Giuseppe Siri