Coma-os todos os dias, eles são preciosos para a saúde

Identifique 5 alimentos anti-inflamatórios que você precisa comer todos os dias: são aliados saudáveis. Vamos descobrir seus preciosos benefícios.

A saúde de um organismo passa por uma série de hábitos. Entre eles, sem dúvida, a nutrição. A introdução de alimentos açucarados, ricos em gorduras saturadas e com excesso de calorias, tem um impacto negativo no corpo e na saúde. para trás, Cuide da sua alimentaçãoA introdução de alimentos saudáveis ​​e frescos pode ter um efeito benéfico no corpo e nas condições gerais de saúde.

A maioria dos problemas físicos e algumas doenças surgem de processos inflamatórios que começam a partir de um único ponto e se espalham para vários níveis. Por isso, é importante saber quais alimentos ajudam a neutralizar e reduzir os processos inflamatórios e resolver o problema nos estágios iniciais.

lá 5 alimentos anti-inflamatórios Deve ser consumido por todos diariamente.

5 Alimentos Antiinflamatórios: Vamos conhecê-los

Para uma alimentação saudável, deve-se cuidar da alimentação, atentando para a introdução da quantidade certa de Frutas e vegetais diários. Além dos produtos oferecidos pela Mãe Natureza, uma dieta balanceada inclui a quantidade certa de grãos integrais e proteínas magras.

O efeito dos alimentos anti-inflamatórios Útil para todo o organismo, mas especialmente para o sistema cardiovascular e capacidade cerebral. Esses benefícios podem ser obtidos prestando atenção à dieta. o Nutricionista Sophie Janvier May identificou as propriedades anti-inflamatórias de 5 alimentos que, quando combinados, produzem efeitos incrivelmente benéficos.

Em particular, o profissional criou um arquivo Um plano alimentar chamado Boost 28. É uma dieta que permite que você volte à forma em pouco menos de um mês, 28 dias para ser exato. A dieta em questão é anti-inflamatória, tanto que é particularmente adequada para combater infecções Endometriose, acne e eczema.

Além disso, graças a uma alimentação saudável, é possível organizar níveis de açúcar no sangue, melhorando a digestão e energia geral. Afinal, o açúcar é um dos alimentos responsáveis ​​pelos processos inflamatórios. Por esse motivo, nutricionistas e nutricionistas lutam há anos para reduzir a quantidade de açúcar ingerida diariamente.

Não surpreendentemente, os dados são encontrados em países ocidentais industrializados testemunha o impacto negativo De uma dieta rica em açúcar e gordura saturada. Em particular, naquelas regiões do planeta onde é costume consumir alimentos embalados ricos em açúcares, há uma alta porcentagem de Doenças cardiovasculares e problemas neurológicos de todos os tipos.

Quais são os alimentos saudáveis ​​aliados?

Os cinco alimentos anti-inflamatórios Por excelência são frutas e vegetais, carboidratos integrais, vegetais e proteínas animais magras.

Estas são cinco grandes categorias nas quais identificar muitos alimentos benéficos: nozes, chocolate amargo, frutas vermelhas, trigo sarraceno, amêndoas e peixes gordurosos.