Conferência Menisco – Eco di Savona

No campus da Universidade de Savona, na sexta-feira, 3 de março, foi realizado um evento no qual o palestrante foi o membro pesquisador da Associação Professor André Barbero O que revelou a atividade de pesquisa realizada por seu grupo na reconstrução do tecido cartilaginoso danificado. A data do encontro foi marcada para o dia 16, havendo a possibilidade de acompanhar a conferência também através da plataforma Zoom. O foco foi baseado no menisco. Este tecido particular tem uma capacidade limitada de regeneração, pelo que os danos neste tecido não são reparados pelo organismo, como é o caso do osso por exemplo, pelo que a consequente deterioração da cartilagem requer muitas vezes intervenções muito invasivas como a utilização de próteses. As técnicas cirúrgicas atuais não garantem um reparo funcional da cartilagem a longo prazo, principalmente se as lesões forem extensas. O implante de cartilagem gerada em laboratório com células autólogas (próprias do paciente) por meio de técnicas de engenharia de tecidos apresenta uma possibilidade válida para o tratamento de lesões articulares. Por definiçãoengenharia de tecidos É “um campo interdisciplinar que aplica princípios de engenharia e ciências da vida para desenvolver alternativas biológicas para restaurar, manter ou melhorar a função de tecidos e órgãos danificados”. Nesta pesquisa, as disciplinas de biologia celular, engenharia e ciência dos materiais são integradas para construir novos tecidos funcionais combinando células, biomateriais e biorreatores. Pesquisas fundamentais foram realizadas e ainda estão em andamento no Laboratório de Engenharia de Cartilagem do University Hospital Basel com o objetivo de estudar o comportamento dos condrócitos (condrócitos) e determinar as condições ideais para a formação de tecido cartilaginoso para uso como enxertos. Para o tratamento de lesões de cartilagem. Graças aos excelentes resultados obtidos em laboratório, tornou-se possível a realização de menisco de engenharia na clínica para o tratamento de pacientes com lesões meniscais. Na conferência, o professor Andrea Barbero explicou como os resultados laboratoriais tornaram esta aplicação clínica acessível e, portanto, do laboratório para a clínica, e como os resultados obtidos na clínica levaram a novas atividades de pesquisa para melhorar o tratamento. Eficácia da cartilagem projetada da clínica para o laboratório. Andrea Barbero nasceu em Savona em 1972, graduou-se no Galileo Ferraris State Industrial-Technical Institute (ITIS) em Savona, com especialização em química (1991), e então, enquanto estudava para um curso de graduação em ciências biológicas na Universidade de Gênova, especialização em biologia molecular que obteve em 1997, após um estágio no Centro de Biotecnologia Avançada de Gênova, onde se ocupou da reconstrução de tecido epitelial humano para fins de transplante em pacientes queimados (1992). Após a graduação, trabalhou como pesquisador no Laboratório de Biologia Molecular do Instituto Nacional de Pesquisa do Câncer, onde prosseguiu o estudo dos mecanismos envolvidos na migração de células cancerígenas (1998-2000), após o que obteve sua especialidade médica na Universidade de Milão. Especialista em Bioquímica e Química Clínica (2001). Neste ponto, Andrea mudou-se para Basel, na Suíça, onde trabalhou como pesquisador no Laboratório de Engenharia de Tecidos, Departamento de Biomedicina (University Hospital Basel), onde realizou um estudo sobre o potencial de diferenciação de células-tronco da medula óssea humana ( 2001-2008), passou a ser responsável pela atividade de investigação em engenharia de tecidos cartilaginosos no mesmo laboratório de engenharia de tecidos (2008-2020). Enquanto isso, em 2010, ele recebeu o título acadêmico de Privatdozent (“Privatdozent”, PD) em Medicina Experimental na Universidade de Basel e em 2017 recebeu o título de Professor (“Honorary Professor”) em Medicina Experimental também na Universidade de Basileia. Andrea é chefe do Laboratório de Engenharia de Cartilagem do Departamento de Biomedicina do University Hospital Basel desde 2020.

