O selênio realmente para de envelhecer? Isso é o que a ciência diz

O envelhecimento biológico é um processo complexo que envolve danos moleculares, desequilíbrios metabólicos, alterações no sistema imunológico e aumento da suscetibilidade a estresses ambientais e doenças. Vamos deixar claro logo de cara: não há ingrediente mágico que possa lidar com todas essas mudanças por conta própria. No entanto, o selênio tem mostrado potencial diferente nesse sentido…

Onde se encontra o selênio?

–

selênio É encontrado naturalmente em muitos alimentos e também está disponível como suplemento dietético.. A maioria dos adultos precisa de 55 microgramas de selênio diariamente. No entanto, as mulheres grávidas devem consumir um pouco mais. Uma vez que o corpo humano não produz o seu próprio selénio, é essencial obter as quantidades óptimas da dieta, para que possa beneficiar a sua saúde. A boa notícia é que o selênio é encontrado em uma variedade de alimentos, que podemos adicionar à nossa dieta. Castanha do Brasil, frutos do mar e carne estão entre as maiores fontes alimentares de selênio. Por exemplo, 6/8 das castanhas do Brasil contêm 544 mcg, ou 989% do valor diário recomendado. Outras fontes alimentares de selênio incluem: