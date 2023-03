Estes são os 5 melhores alimentos para baixar o colesterol

Alguns alimentos ajudam a diminuir os níveis de colesterol no sangue porque contêm substâncias e nutrientes capazes de combatê-lo e são determinados por especialistas em redução do colesterol.

Vamos descobrir o que comemos e o que são valiosos aliados para melhorar nossa saúde.

Se você tem problemas de colesterol, não pode comer esses 5 alimentos. Eles parecem ser os melhores alimentos para a nossa saúde.

Colesterol, 5 alimentos para baixá-lo

Obviamente, uma alimentação saudável não é apenas uma questão de dieta. Pelo contrário, significa incluir no nosso plano alimentar todos os alimentos que nos permitem viver com saúde. Sem dúvida, uma das melhores maneiras de fazer isso é comer alimentos ricos em nutrientes que são bons para você e aproveitar a capacidade de certos alimentos de reduzir a quantidade de colesterol no sangue e, assim, baixá-lo. Existem certos grupos de alimentos que têm um efeito Redução do colesterol.

Esses alimentos parecem estar preenchendo fibraseu Alimentos ricos em ácidos graxos insaturados essenciais e ômega-3 Assim são os alimentos que eles têm esteróis ou estanóis vegetais. É adicionado a esses alimentos ricos Ômega 6 e Ômega 9.

Essa característica os diferencia dos demais por motivos específicos. A fibra reduz a absorção do colesterol quando entra em contato com o sangue. O ômega 3 melhora o metabolismo das gorduras em nosso sangue, e o ômega 6 melhora nossos níveis. colesterol endógeno. Além disso, o ômega-9 reduz a lipoproteína de baixa densidade e os triglicerídeos. Mesmo neste ponto Vamos descobrir quais são os aliados para a nossa saúde.

5 aliados à mesa fazem bem à saúde

Aqui estão nossos cinco bons aliados à mesa. Aparentemente, no que diz respeito aos grupos alimentares compostos por alimentos que contêm muita fibra, certamente encontramos vegetais, frutas, legumes e grãos integrais. Aparentemente também cogumelos, aveia e farelo de aveia. o Os alimentos mais ricos em ômega-3 são todos classificados como peixes oleososcomo anchovas, mas também soja, nozes, kiwis e sementes de linhaça, cheias de gorduras especificadas na linguagem comum ‘bom’.

Rico em Ômega 6 São avelãs, nozes, amendoins, sementes de girassol e todas as frutas secas em geral. Os alimentos que fornecem muito ômega-9 são as azeitonas e o azeite, enquanto os alimentos que contêm ômega-9 Esteróis vegetais e esteróis geralmente estão no iogurte.