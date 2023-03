A bandeira não tem nada a ver com a investigação do procurador de Bergamo

Na investigação do início da pandemia, assistimos a uma perigosa sobreposição de papéis e funções. A comunidade científica evita ser puxada pela jaqueta

Vivemos uma época em que a separação de poderes, tarefas, poderes e diferentes especializações entrou em colapso, o que levou a Confusão séria E o acúmulo de papéis em pessoas que usam um ao invés do outro ou com o outro para ganhar poder e persuadir seus interlocutores. Refiro-me ao que está acontecendo nestes dias após a atenção deliberada da mídia que foi solicitada para as investigações do Ministério Público sobre o início da epidemia em Val Siriana e para o especialista do Ministério Público, André Crisanti.

A esta altura, já fomos perseguidos por jornalistas, juízes, promotores, políticos, promotores, comunicadores, políticos, cientistas e políticos cientistas. Agora estamos testemunhando outro salto de nível: Temos um cientista-especialista-político-mídia, personagem muito útil para reviver as tranquilas noites televisivas dos italianos órfãos do duelo entre virologistas, agora obsoletos pela óbvia saciedade do público. Com aparente desrespeito por potenciais conflitos de interesse, os repórteres perguntam ao novo apresentador Expressa-se em todas as habilidades ao mesmo temporessuscitando aquele processo judicial hipotético que meu juiz comum de televisão quadrada tanto ama: você quer acusações, uma defesa – talvez personificando outro professor distinto – e debate, longe, é claro, do procedimento monótono e seguro dos tribunais e da animada mas técnicas arrogantes típicas tanto da ciência quanto da lei, que é tão voluntariamente dispensada quanto Simulação destinada ao entretenimento.

Ora, não pretendo comentar o mérito, seja do laudo pericial apresentado ou das relevantes declarações prestadas à imprensa, sobre as quais também teria alguma jurisdição, bem como a natureza e a força jurídica do sistema de persecução, em que não tenho competências, e não posso Exceto que me limite a ouvir os especialistas; No entanto, quero, como já fiz em outras ocasiões, limitar-me a lembrar aos meus leitores que, em toda esta discussão, A ciência, pelo menos por enquanto, não tem nada a ver com isso, e a comunidade científica não deve ser puxada pelo colete de forma alguma.. Não tem nada a ver com isso porque dados e problemas tratados na ciência são apresentados, analisados ​​e discutidos de forma completamente diferente: a notícia de um laudo pericial e as referências a seus possíveis conteúdos não são suficientes para desencadear o debate científico e, de fato, em geral, mesmo uma leitura detalhada de uma opinião especializada não é suficiente, porque É, por definição, nada mais do que um documento de natureza jurídica – neste caso, aliás, a pedido da reivindicação – não argumentando que o método científico e os objetivos possam ser avaliados pela comunidade de pesquisa da mesma forma que um artigo na Nature. Além disso, não tem nada a ver com isso, porque o local onde hoje ocorre o debate não permite de forma alguma uma discussão que não seja pautada pela política, pelo direito, pela opinião pública e pela percepção pública.; Outra bem diferente, e necessariamente, são os fóruns em que pode ocorrer uma discussão mais ou menos silenciosa entre pesquisadores, em que o verdadeiro critério de julgamento é o método, o rigor analítico e a evidência a favor desta ou daquela hipótese sobre o mundo natural.

Finalmente, não tem nada a ver com isso A maneira como o argumento está sendo conduzido, entre aplausos e insultos para segmentos mais ou menos alargados da audiência e dos espectadores, que muitas vezes esgotam os argumentos para se alinharem atrás da bandeira disto ou daquilo, de modo a não compreenderem ou absorverem os detalhes da análise e do seu método de avaliação em profundidade. que os juízes e especialistas avancem; Mas, por favor, não finja ou imagine que o que estamos observando é o resultado combinado de uma análise da comunidade científicaé melhor afastar-se o mais possível da controvérsia e permanecer nas declarações aptas a ela, sem começar a pensar em investigações e exames mais adequados para tribunais e polícia do que para cátedras acadêmicas.