6 dicas e benefícios para pele e cabelo

O óleo de Amla é incrível para pele e cabelo: vamos explorar juntos os 6 incríveis benefícios desta fruta fresca e suculenta!

EU’ou nãoTambém conhecida como groselha indiana, é uma planta muito utilizada na medicina ayurvédica por seus diversos benefícios para a pele e cabelos. Esta pequena e suculenta fruta verde está realmente saciando Vitamina C, antioxidantes e outros nutrientes ativostornando-se um aliado valioso para a saúde e aparência de nossa pele e cabelo. Na medicina oriental, este maravilhoso “fruto da juventude” é utilizado inteiro, fresco ou seco, em pó e em óleo. Os benefícios desta planta podem ser associados Rosto, corpo e cabelo, mas não só. Vamos conhecer 6 benefícios dessa fruta maravilhosa para pele e cabelos…

Amla é um antioxidante natural

EU’óleo de Amla Contém antioxidantes naturais como Vitamina E e C Que combate os radicais livres responsáveis ​​pelos danos celulares e envelhecimento precoce da pele. Os antioxidantes ajudam a proteger a pele dos efeitos nocivos dos raios UV e reduzem rugas e linhas finas. Mas isso não é tudo, este superalimento fresco e infundido também pode melhorar a elasticidade da pele e promover uma aparência mais jovem e brilhante.

Uma fonte de hidratação profunda

O óleo de amla é uma excelente fonte hidratante de ambos couro Isso é porque eu sou Poesia. Com efeito, a sua estrutura molecular permite-lhe penetrar facilmente na camada superficial da pele e do cabelo, proporcionando uma hidratação profunda e duradoura. O óleo de coco pode ajudar a restaurar a barreira de umidade natural da pele e evitar a perda de umidade. Graças às suas propriedades emolientes, o óleo Amla pode hidratar profundamente a pele seca. Massageie-o suavemente na pele após o banho para reter a umidade e evitar que a pele resseque.

Reduz manchas escuro

Os antioxidantes do óleo Amla, assim como seu pó, podem ajudar a reduzir o aparecimento de manchas escuras e hiperpigmentação. Aplique-o regularmente nas áreas afetadas para obter resultados progressivos e eficazes. O óleo pode ser aplicado diretamente na pele, enquanto o pó pode ser usado como base para máscaras e peelings com efeito tonificante e de limpeza para clarear eventuais manchas e normalizar os níveis de sebo eliminando manchas. Mesmo neste caso, é melhor consultar um dermatologista ou seu médico primeiro.

Alivia irritações e infecções da pele

O óleo Amla contém muitos ingredientes ativos com propriedades Anti-inflamatório E calmante O que pode ajudar a reduzir a irritação e vermelhidão da pele. Portanto, é ideal para pequenos cortes, vermelhidão, irritação, urticária e aparelhos auditivos horríveis insolação. Na verdade, aplicar óleo ou um pacote à base de amla em pó pode ser benéfico para acalmar a pele irritada ou danificada com pequenas erupções cutâneas. No entanto, aconselhamos que consulte primeiro o seu médico de confiança.

O óleo de amla torna o cabelo forte, saudável e brilhante

Amla também pode fazer maravilhas no cabelo e no couro cabeludo! O óleo desta fruta ajuda, de fato, Estimular o crescimento do cabelo Para que volte a crescer mais brilhante, mais saudável e mais forte. É um óleo útil para Todos os tipos de cabelo: liso, encaracolado ou até esvoaçante. Esta fruta em particular contém nutrientes importantes, como vitamina C, vitamina A, ferro e ácidos graxos essenciais, que ajudam a fortalecer o cabelo e torná-lo mais saudável e brilhante. Você pode aplicar o óleo nas pontas do cabelo para evitar pontas duplas e melhorar o brilho. Observe, no entanto, que não é recomendado para pessoas com cabelos claros ou loiros, porque A cor escureceexceto no caso em que o objetivo seja especificamente obter uma tonalidade mais escura.

O pacote de óleo Amla previne a caspa

graças às suas propriedades antimicrobiano, O óleo de amla pode ajudar a reduzir a caspa e a irritação do couro cabeludo. Use como tratamento pré-shampoo ou misture com seu xampu regular. Tudo o que você precisa fazer é fazer uma compressa com óleo de amla e mantê-lo no couro cabeludo por algumas horas para combater a caspa e a caspa. Suas propriedades antifúngicas e hidratantes mencionadas anteriormente podem ajudar a reduzir o ressecamento e a irritação e reequilibrar a produção de sebo, promovendo um couro cabeludo saudável com a quantidade certa de umidade. Filme hidrolipídico.

